Varie. Denise Pipitone, la richiesta del padre a 20 anni dalla scomparsa – Tony Pipitone, padre legale di Denise, la bambina di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 e mai ritrovata, non si è mai rassegnato alla sua assenza. Come la madre Piera Maggio, Pipitone ha continuato a cercare risposte e a mantenere viva la memoria della piccola, rifiutando di accettare il dolore e l'incertezza legati alla sua scomparsa. La loro lotta per la verità e la giustizia continua a rappresentare un forte appello per la società e le autorità, affinché non si dimentichi mai.



Denise Pipitone, la richiesta del padre legale a 20 anni dalla scomparsa

Denise Pipitone, la richiesta del padre a 20 anni dalla scomparsa – A richiedere nuove indagini è Tony Pipitone, il padre legale di Denise, la bambina di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 e mai ritrovata. Come la madre Piera Maggio, Pipitone ha rifiutato di rassegnarsi alla sua scomparsa. A tre anni dall’ultima archiviazione disposta dal gip di Marsala, ha deciso di tornare a sollecitare i pubblici ministeri affinché si riapra il caso e vengano svolte ulteriori indagini.

