Tremendo incidente in autostrada, ci sono morti: traffico bloccato

Tragico incidente in A1 in provincia di Terni. Un violentissimo schianto tra un mezzo pesante e un’altra vettura è avvenuto stamattina sul tratto umbro dell’autostrada Milano-Napoli, in direzione sud. Il bilancio è pesante. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incidente in A1, schianto mortale a Terni

Alle prime luci dell’alba di questo giovedì 24 ottobre, l’autostrada del Sole è stata teatro dell’ennesimo incidente mortale. La dinamica di quanto accaduto è stata riportata da “The Social Post”. Il tutto è successo in provincia di Terni sul tratto di strada compreso tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano (al chilometro 457 dell’autostrada A1 in direzione Roma). Vediamo i dettagli del tragico schianto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incidente in A1: scontro tra furgone e camion

Intorno alle ore 6:00 di oggi, un mezzo pesante e un’autovettura si sarebbero scontrati violentemente dando via all’incubo su asfalto. Secondo quanto riportano diverse testate locali a urtarsi sarebbero stati un furgone ed un camion. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro e saranno ora le autorità, tramite rilievi sul posto e testimonianze, a valutare se ci siano responsabilità dei conducenti.

Dopo l’impatto, sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, insieme agli operatori del 118 e al personale di Autostrada per l’Italia. I soccorritori sono accorsi a prestare aiuto alle persone coinvolte nell’incidente, ma purtroppo, nonostante la rapidità dell’intervento, si sono registrate delle vittime.

