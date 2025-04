Decide di fare il test del dna a 64 anni, poi l’assurda scoperta: cosa salta fuori – La storia di Kevin McMahon, 64enne di Long Island, ha del clamoroso. L’uomo ha deciso di intentare causa contro il Jamaica Hospital di New York dopo aver scoperto tramite un test del DNA su Ancestry.com che, al momento della nascita, era stato scambiato con un altro bambino, che aveva lo stesso cognome. Un errore che ha segnato per sempre la sua vita. (continua a leggere dopo le foto)

Nel 1960, infatti, Kevin venne affidato per sbaglio a una famiglia del Queens, mentre un altro bambino, Ross (che non aveva alcun legame di parentela con lui), è stato cresciuto dai suoi veri genitori a Long Island. Un’infanzia che per Kevin è stata segnata da numerosi dubbi, difficoltà e un rapporto difficile con la famiglia che lo aveva cresciuto. “Quell’errore ha cambiato tutto”, ha dichiarato McMahon in una intervista alla NBC, raccontando come sia stato tirato su in un ambiente segnato da abusi e dal costante rifiuto. A complicare la situazione, c’era la sensazione persistente che la sua famiglia non lo considerasse davvero parte di sé. (continua a leggere dopo le foto)

Il sospetto che Kevin non fosse figlio biologico dei suoi genitori lo perseguitava da anni. Un’impressione che veniva alimentata, in particolare, dal comportamento di suo padre e della nonna paterna, che lo trattavano con freddezza, come se non fosse davvero della famiglia. “Sembrava odiarmi”, ha raccontato, parlando della nonna che, a volte, lo trattava con violenza. Un’esperienza dolorosa che ha segnato profondamente la sua crescita.

