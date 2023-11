Crolla tunnel: 40 operai intrappolati all’interno

Nel campo dell’ingegneria civile, una galleria o tunnel è una perforazione del suolo approssimativamente orizzontale, nella quale domina la lunghezza sulle altre due dimensioni, e che mette in comunicazione due luoghi tra di loro. Una galleria che attraversa un’altura è detta traforo. In queste ore un tunnel è crollato intrappolando al suo interno ben 40 operai. Immediati i soccorsi sul posto che stanno cercando di capire quale sia il metodo più efficace per portarli in salvo. Ore di angoscia e appensione per i famigliari. (Continua a leggere dopo la foto)

Crolla tunnel in India: 40 operai intrappolati all’interno

Grande angoscia per 40 operai che, a causa di un crollo in un tunnel, sono bloccati da giorni senza che si riesca a creare per loro una via d’uscita. Sta accadendo in India nello Stato dell’Uttarakhand. È stata una frana improvvisa a causa il crollo di una parte di un tunnel nel nord del Paese: dentro si trovavano 40 uomini che stavano lavorando, e che non possono più uscire. Oltre ad essere senza cibo né acqua, rischiano a breve di rimanere senza ossigeno e di non poter sopravvivere. Come riportato da The social post, si sta valutando una possibile soluzione, ovvero spingere un tubo d’acciaio all’interno della chiusura accidentale per creare un varco. Da questo varco si suppone di poter far passare gli uomini. Il tunnel misura 4,5 chilometri e la parte che ha ceduto è a 200 metri dall’ingresso. Gli operai riescono a comunicare con i soccorritori tramite walkie-talkie. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più sul luogo del disastro

L’Uttarakhand è uno Stato federato dell’India settentrionale, istituito nell’anno 2000. Lo Stato confina a ovest e a nord-ovest con l’Himachal Pradesh, a nord-est con il Tibet, a est con il Nepal, a sud e a sud-ovest con l’Uttar Pradesh. La capitale provvisoria dello Stato e la città più popolosa è Dehradun (o Dehra Doon), posta nella valle di Doon, nell’area meridionale dello stato. La città è sede di importanti istituzioni quale il Forest Research Institute, l’Accademia militare indiana, il Survey of India ed il Wildlife Institute of India. Vi sono state varie manifestazioni al fine di porre la capitale definitiva nel villaggio di Gairsen che si trova in una posizione più centrale ma ancora non è stata presa una decisione risolutiva. L’Alta Corte di Giustizia dello Stato è situata nella città di Nainital posta a 1936 metri di altezza. La città di Haridwar è posta presso il confine con l’Uttar Pradesh sul fiume Gange ed è per gli indù uno dei luoghi più sacri. Nello stato esistono diversi parchi nazionali. Il parco nazionale Corbett è situato nel sud dello stato, nella catena delle Siwalik, ed essendo stato istituito nel 1936 è il più vecchio dell’India. Nella catena himalayana sono stati istituiti nel 1982 i parchi nazionali della Valle dei Fiori e del Nanda Devi. Entrambi sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Il parco nazionale di Rajaji è situato nell’area meridionale è protegge un’area delle colline Siwalik. Altri parchi nazionali sono il Govind Pashu Vihar ed il Gangotri.