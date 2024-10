Cristiano Ronaldo e la battuta “offensiva” alla Juventus. Spunta un retroscena

Cristiano Ronaldo è finito di nuovo sotto i riflettori, stavolta a causa di una battuta scherzosa rivolta all’ex compagno juventino Szczesny. “Incredibile, ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club,” ha detto il portoghese ridendo al suo ex portiere, riferendosi al recente approdo del giocatore polacco al Bearcellona.

CR7 la tocca piano 😬



Dopo Polonia-Portogallo, Wojciech Szczęsny e Cristiano Ronaldo si sono salutati affettuosamente. Tra le foto con i figli e qualche risata, il portoghese ha commentato così il passaggio del portiere al Barcellona 🗣️ pic.twitter.com/djmt3u4SjL — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) October 14, 2024

Una battuta, certo, ma che non ha mancato di far discutere i tifosi della Juventus, i quali hanno interpretato la frase come una frecciata al club bianconero. Anche se Ronaldo poteva teoricamente riferirsi ad altre squadre in cui Szczesny ha giocato, come Arsenal, Brentford o Roma, il fatto che la Juventus sia l’unica squadra che hanno condiviso rende l’insinuazione piuttosto evidente.

Dietro la risata, infatti, si nascondono tensioni che hanno radici più profonde. Innanzitutto, l’addio di Ronaldo alla Juve nel 2021 fu improvviso e lasciò molti tifosi amareggiati. Il portoghese si trasferì rapidamente al Manchester United, dimostrando poca attenzione nei confronti del club torinese, come dimostrato dal suo famoso post di addio con l’errore di ortografia “grazzie”.

In secondo luogo, tra Ronaldo e la Juventus c’è ancora un contenzioso in sospeso riguardante il pagamento di 9,3 milioni di euro relativi agli stipendi sospesi durante la pandemia. Questo conflitto legale ha contribuito a raffreddare ulteriormente i rapporti tra il giocatore e la società bianconera. In definitiva, la battuta di Ronaldo, per quanto scherzosa, sembra essere l’ennesima dimostrazione di un rapporto ormai logorato tra il portoghese e il suo ex club.

Leggi anche: