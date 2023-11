Coppia ricoverata in gravi condizioni, poi la scoperta choc: cosa avevano mangiato

Una coppia, dopo aver consumato un pasto con prodotti raccolti personalmente, ha iniziato a sentirsi male. I due si sono recati al Pronto Soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con sintomi gastroenterici riconducibili a una sospetta intossicazione. Immediatamente sono stati ricoverati e ora si trovano presso il reparto di Medicina d’urgenza con una grave insufficienza epatica. Dalle analisi di laboratorio i medici sono riusciti a scoprire qualche cibo li ha ridotti così. (Continua a leggere dopo la foto)

Coppia ricoverata in gravi condizioni per dei funghi

Grave avvelenamento da funghi il 14 novembre 2023, per due coniugi trevigiani che hanno consumato funghi raccolti in un prato cittadino qualche giorno prima. La coppia, come riporta Il Gazzettino, si è recata al Pronto Soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con sintomi gastroenterici riconducibili a una sospetta intossicazione da consumo di funghi, poi confermata dai Tecnici delle Prevenzione Esperti Micologi dell’Ulss 2, prontamente allertati dal personale del Pronto soccorso. I coniugi sono attualmente ricoverati in Medicina d’urgenza con una grave insufficienza epatica. Alla verifica macroscopica i Micologi hanno riconosciuto, tra le specie raccolte dalla coppia, alcuni esemplari di Lepiota di piccola taglia, specie velenoso-mortale per l’elevato contenuto di amatossine, responsabile di gravi intossicazioni e il cui consumo deve essere assolutamente evitato. (Continua a leggere dopo la foto)

Cos’è Lepiota

Lepiota è un genere di funghi appartenente all’ordine Agaricales. Dal greco lepís (λεπίς) = squama e oús, otós (οὖς, ωτός) = orecchio, ovvero orecchio squamoso. Tutte le specie sono da considerarsi tossiche, in generale sono da evitare assolutamente le Lepiota di piccole dimensioni. Lepiota helveola, Lepiota cristata e altre specie possono risultare mortali. Il cappello solitamente presenta squame di colore marrone. Le lamelle sono fitte, libere o distanti, bianche, raramente colorate. Indine il gambo è slanciato. In genere possiede l’anello, persistente o labile. I colori del cappello, delle lamelle e le squame sono elementi significativi per la determinazione esatta della specie, come anche l’odore e il sapore.