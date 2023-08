Zoe e Matt stanno insieme da tanti anni ma sono felici soltanto adesso che vivono la loro relazione in maniera aperta. I due hanno trovato il modo per vivere al meglio il loro rapporto e hanno ammesso di non essere mai stati bene come ora. “Non siamo mai stati così felici e uniti”, ha spiegato Zoe. Com’è possibile che i due stiano così bene nonostante la relazione aperta? (Continua dopo le foto)

Coppia aperta con 4 figli rivela il segreto per essere felici insieme

La storia di Matt e Zoe ha lasciato tutti di stucco. Loro però non badano molto alle critiche: la loro relazione ora è all’apice. Lei ha 31 anni e lui ne ha 36. I due hanno 4 figli insieme. La coppia inglese ha notato che le cose tra loro non stavano andando più per il verso giusto. Matt è un ex soldato. In passato, ogni volta che partiva per una missione, la sua compagna di allora lo tradiva. E la paura è rimasta anche quando ha incontrato Zoe. Matt non voleva perderla così le ha confidato le sue paure, arrivando a dire che Zoe avrebbe potuto tradirlo con altri uomini, a patto che gli raccontasse tutto. (Continua dopo le foto)

La relazione tra Matt e Zoe

Lei quindi ha colto l’occasione al balzo e ha avuto altre esperienze. Poi ha detto al compagno che anche lui poteva frequentare altre donne. L’infedeltà è stata la loro ricetta vincente per la felicità. “Dormire con altre persone ha eliminato tutte le ansie e le paure legate a un possibile tradimento. Viviamo una relazione completamente diversa da quelle che abbiamo vissuto in precedenza, ma non siamo mai stati così felici prima d’ora. Tra noi, sembra assurdo, ma la fiducia è alle stelle e la nostra connessione è così forte che la nostra relazione è diventata molto più solida”, hanno spiegato al Mirror. (Continua dopo le foto)

Le critiche a questo stile di vita

I due hanno raccontato che hanno delle regole affinché questa relazione funzioni. “Non andiamo mai via separatamente con altri partner, torniamo sempre a casa insieme e ci raccontiamo tutto”, hanno rivelato. Inizialmente non baciavano mai i loro partner sessuali ma poi si sono concessi anche questo. “Finalmente siamo aperti e onesti al 100% l’uno con l’altra e questo ci ha avvicinati molto. Stiamo vivendo una relazione straordinaria, fondata sulla comunicazione. Ed è una cosa che consigliamo a tutti, perché solo così uno può aprirsi del tutto con il proprio compagno, mostrando realmente la sua natura”. Le critiche ovviamente, non mancano. “A noi le critiche non ci toccano. Vivere una relazione aperta e divertirsi con altre persone per noi ha funzionato e non siamo mai stati più felici in vita nostra. Abbiamo abbattuto un tabù che altri non riescono a rompere in una vita intera, sacrificando la loro felicità. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma consigliamo a tutti di pensarci seriamente”, ha ammesso Zoe