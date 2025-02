Home | Coppa Italia, la Juventus con l’Empoli per l’accesso in semifinale: le probabili formazioni

L’ultimo quarto di finale di Coppa Italia vede la Juventus affrontare l’Empoli all’Allianz Stadium. I bianconeri, detentori del trofeo, vogliono raggiungere la semifinale contro il Bologna di Vincenzo Italiano, per mantenere vivo il secondo obiettivo stagionale dopo la lotta per il quarto posto in campionato (a meno di clamorose sorprese per la lotta scudetto).

Thiago Motta, consapevole dell’importanza del match, effettuerà qualche cambio rispetto alla gara di Cagliari. In attacco, la scelta dovrebbe ricadere su una coppia Vlahovic-Kolo Muani, con il francese pronto a partire titolare a fianco del serbo. Il tecnico della Juventus opterà per un turnover limitato, dovuto anche ad alcune scelte obbligate, soprattutto in difesa.

Perin sarà tra i pali, con Weah e Cambiaso sulle fasce e la coppia centrale formata da Gatti e Kelly. In mezzo al campo, spazio a Thuram e Locatelli, mentre sulla trequarti Kolo Muani agirà a sinistra, Nico Gonzalez a destra e McKennie sarà il riferimento centrale alle spalle di Vlahovic. Partiranno dalla panchina sia Yildiz che Conceiçao.

Coppa Italia, Juventus-Empoli vale la semifinale

Per l’Empoli, il focus principale resta la lotta per la salvezza, considerando il pessimo rendimento degli ultimi mesi (solo due punti in undici partite). In ogni caso, la squadra di D’Aversa proverà comunque a giocarsi le proprie chance con un 3-4-2-1.

L’undici titolare dovrebbe ricalcare quello della recente sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta, con l’unico possibile cambio in attacco: Colombo al posto di un altro attaccante. Alle sue spalle, Kouamé ed Esposito, mentre in difesa sarà confermato De Sciglio, ex della sfida e già in gol nella sconfitta per 4-1 in campionato contro i bianconeri.

Per la Juventus, la Coppa Italia rappresenta un banco di prova importante per valutare il lavoro di Motta, oltre a essere un obiettivo concreto da raggiungere. La sfida contro il Bologna in semifinale potrebbe diventare un confronto chiave per misurare la crescita della squadra. L’Empoli, dal canto suo, avrà poco da perdere e spera di sfruttare eventuali distrazioni bianconere.

