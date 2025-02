L’Inter delle seconde linee regola la Lazio; supergol di Arnautovic, ora sarà derby con il Milan

L’Inter schiera la “squadra B”, con solo due titolari in campo all’inizio, ma batte lo stesso la Lazio 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia e conquista un posto in semifinale, dove affronterà il Milan in un doppio derby ad aprile. Decisivi uno straordinario gol di Marko Arnautovic nel primo tempo e un rigore di Hakan Calhanoglu nella ripresa.

⚫️🔵 Coppa Italia, l’Inter batte la Lazio 2-0 grazie ai gol di Arnautovic e Calhanoglu: in semifinale sarà derby con il Milan 🐍👹#CoppaItalia #InterLazio #Sportitalia pic.twitter.com/yGTcvMUcBS — Sportitalia (@tvdellosport) February 25, 2025

In una serata di pioggia, i nerazzurri soffrono a tratti, ma la squadra di Simone Inzaghi riesce a difendere con solidità contro una Lazio combattiva. Nei primi minuti sono i biancazzurri \a prendere il controllo del gioco. Rovella e Guendouzi schermano bene Asllani, che soffre e perde un paio di palloni pericolosi, venendo anche ammonito dopo un fallo su Zaccagni.

La squadra di Baroni attacca con Isaksen, che semina il panico sulla destra con dribbling e accelerazioni. Al 9’, Zaccagni trova un varco e serve un’ottima palla per Dia, che si infila nello spazio lasciato da Asllani e guadagna un calcio d’angolo. Poco dopo, lo stesso Isaksen prova due volte il tiro, impegnando Martinez.

L’Inter fatica a uscire dalla pressione e le seconde linee non incidono. Taremi sbaglia anche nei passaggi semplici, Asllani e Frattesi non si fanno mai pericolosi. Dopo 20 minuti, i nerazzurri perdono anche Darmian per un problema muscolare, un’altra tegola per Inzaghi.

La Lazio sembra avere il controllo, ma al 40’ la partita cambia. Un pallone vagante arriva ad Arnautovic che, senza pensarci due volte, calcia al volo col mancino da 25 metri. La palla si insacca all’angolino, lasciando Mandas immobile. Un gol meraviglioso, un lampo che sblocca un match complicato. La panchina interista esplode e corre ad abbracciare l’austriaco.

Inter, il derby con il Milan intasa un calendario già fittissimo

Nel secondo tempo la Lazio prova a reagire. Isaksen è ancora il più pericoloso e in un paio di occasioni trova spazio per calciare, ma Martinez risponde con sicurezza. Al 75’, però, l’Inter chiude i conti: Gigot stende Correa in area, l’arbitro assegna il rigore e Calhanoglu trasforma con freddezza, spiazzando Mandas per il 2-0.

Nel finale, la Lazio tenta un ultimo assalto, ma Inzaghi schiera la squadra con il 4-4-2 e la difesa nerazzurra alza il muro. Martinez sigilla il terzo clean sheet consecutivo e si conferma un portiere molto affidabile. L’Inter festeggia il passaggio del turno e si prepara a un’altra doppia sfida col Milan, in programma il 2 e il 23 aprile.

Questo “intasamento” del calendario, va detto, potrebbe non essere una buona notizia se i nerazzurri saranno ancora in corsa in campionato e Champions. Ma ci sarà tempo per pensarci. Tra le note positive per l’Inter, in ogni caso, il capolavoro di Arnautovic, la solidità di de Vrij e la sicurezza di Martinez. Tra quelle negative, invece, l’infortunio di Frattesi e le prove deludenti di Taremi e Asllani, fischiato dai tifosi.

Leggi anche: