Inter, Beppe Marotta vuota il sacco: “Mercato e futuro, ecco cosa faremo”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato con chiarezza in una conferenza stampa che ha seguito l’Assemblea degli azionisti, tenutasi a San Siro. Tra i temi trattati è emersa la questione del mercato che verrà. Marotta ha voluto fare il punto della situazione, sottolineando le linee guida per il futuro prossimo della squadra e confermando la volontà di non stravolgere l’organico.

💰Nella conferenza stampa dopo il consiglio di amministrazione, il presidente dell'#Inter Beppe #Marotta ha annunciato che la prossima estate si tornerà ad investire, in particolare su giocatori più giovani, grazie al supporto della proprietà Oaktree



Quando gli è stato chiesto se l’Inter sarà più aggressiva sul mercato, Marotta ha risposto senza incertezze: “Sicuramente non si potrà parlare di rivoluzione“. La filosofia del club, infatti, non prevede grandi stravolgimenti, ma un approccio graduale per continuare a costruire una squadra solida.

“Siamo orgogliosi del lavoro fatto finora”, ha dichiarato, riferendosi al lavoro svolto dallo staff, da Ausilio a Baccin fino a Zanetti. La scelta di creare un “zoccolo duro” di italiani è stata fondamentale, e Marotta ha ricordato che l’Inter non solo ha mantenuto gran parte dell’organico, ma ha fatto anche dei buoni innesti per garantire competitività ed esperienza.

Una delle novità più importanti del futuro mercato dell’Inter riguarda l’investimento sui giovani. “Il modello di riferimento sarà leggermente modificato”, ha spiegato Marotta, indicando una direzione chiara verso un mercato a lungo termine che punti a costruire una squadra più giovane e competitiva.

Marotta ha ribadito che l’Inter punterà su giovani talenti che non solo arricchiranno la squadra sul campo, ma anche il patrimonio economico del club. Questo tipo di operazioni permetterà alla società di crescere sotto il profilo tecnico e finanziario. (continua dopo la foto)

Marotta ha poi affrontato la questione delle eventuali cessioni, chiarendo che l’Inter non ha intenzione di vendere a tutti i costi, ma che alcune operazioni in uscita potrebbero essere necessarie per il bene della rosa e del bilancio.

“Non siamo qui a dire che dobbiamo vendere, ma alcune operazioni in uscita possono essere fatte nella logica di dare la giusta importanza alla rosa futura”. Il concetto di player trading è ormai una necessità per tutte le società italiane, e l’Inter non fa eccezione. Ma l’obiettivo principale resta quello di mantenere una squadra competitiva.

La squadra non perderà la sua identità, né l’ambizione di lottare ai vertici del calcio mondiale. “Quando si parla di Inter, si parla di una società che ha nel Dna la parola vincere”, ha ricordato il presidente, aggiungendo che la ricerca del successo rimane un obiettivo irrinunciabile. I giocatori esperti continueranno ad avere un ruolo fondamentale, poiché “hanno dimostrato di poter recitare un ruolo di primo piano”.

Il nuovo mercato dell’Inter, quindi, prevede più investimenti mirati, ma senza stravolgere la rosa attuale. Marotta ha confermato che alcune operazioni sono già in corso. “Vogliamo creare una posta di bilancio vera che dia il vero significato di patrimonio tecnico“. Non bisogna aspettarsi però molti nuovi acquisti, ma piuttosto un approccio equilibrato, in cui la qualità sarà preferita alla quantità.

In conclusione, l’Inter si prepara a un mercato intelligente, in cui non ci saranno cambiamenti radicali, ma un rinnovamento della rosa che punterà su giovani talenti e investimenti strategici. Marotta ha ribadito che, nonostante i cambiamenti, l’obiettivo non cambierà: competere ai massimi livelli. La crescita sostenibile sia sul piano sportivo che finanziario è la chiave per il futuro, ma senza mai perdere di vista la vittoria come obiettivo primario.

