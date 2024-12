Conte vuole Dorgu, così il Napoli punta a battere gli altri club: la valutazione è altissima

Il Napoli punta deciso su Patrick Dorgu, giovane terzino destro classe 2004 del Lecce. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club partenopeo sta lavorando per chiudere l’operazione già nella finestra di calciomercato di gennaio, garantendo però al Lecce la possibilità di trattenere il giocatore fino al termine della stagione. Il piano consentirebbe al Napoli di anticipare la concorrenza internazionale e accogliere il talento danese a Castel Volturno la prossima estate.

Patrick Dorgu 🇩🇰



– Versatile option for fullback or winger on both sides (and cambiaso can always play on the right)

– Will raise the technical level of the squad

– Will give us more athleticism

– Reminds me of Cambiaso a bit



Clips from 360edition YTpic.twitter.com/flEiFAH4bG https://t.co/vRqUH75BHO