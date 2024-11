Calciomercato Juventus, lo scambio con il Napoli che rivitalizza l’attacco di Motta: l’indiscrezione

Calciomercato Juventus, i bianconeri e il Napoli potrebbero avviare una trattativa di scambio di mercato interessante durante la sessione invernale. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X tra le file dei partenopei c’è un attaccante che non è riuscito a imporsi sotto la guida di Antonio Conte e potrebbe considerare l’opportunità di lasciare il Napoli.

Antonio #Conte: “#Raspadori vuole più spazio? Jack è un giocatore importante, forte, io ho intenzione di rinforzare il #Napoli e non indebolirlo, questo deve essere chiaro a tutti per il presente e per il futuro. Non sarò così stupido da lasciar andare giocatori che ritengo… pic.twitter.com/ZvIo89JGVi — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 29, 2024

Si tratta di Giacomo Raspadori che potrebbe valutare un trasferimento per trovare maggiore continuità in campo. Per la Juventus, l’azzurro classe 2000 rappresenterebbe un profilo ideale per la sua versatilità, che gli consente di giocare come esterno o seconda punta, lo rende una pedina potenzialmente strategica per Thiago Motta. Il responsabile dell’area tecnica bianconera, Cristiano Giuntoli, conosce bene il giocatore, avendolo acquistato per il Napoli, e potrebbe cogliere l’occasione di riportarlo a Torino.

Dall’altra parte, Nicolò Fagioli è un obiettivo interessante per il Napoli. Il centrocampista, valutato intorno ai 30 milioni di euro, si è distinto per le sue qualità tecniche e tattiche. Nonostante il recente rinnovo contrattuale con i bianconeri, il suo futuro rimane in bilico, con diverse squadre pronte a tentare l’affondo. Conte potrebbe vederlo come un rinforzo ideale per il centrocampo del Napoli, soprattutto in termini di qualità nella gestione del pallone e visione di gioco.

Uno scambio tra Fagioli e Raspadori offrirebbe vantaggi tattici ed economici a entrambe le squadre, evitando esborsi finanziari significativi. Tuttavia, al momento, l’operazione è in una fase preliminare. Sarà cruciale per Juventus e Napoli trovare un’intesa sulla valutazione dei cartellini e sulla formula dell’accordo, per trasformare l’idea in una concreta operazione di mercato.

