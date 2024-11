Home | Juventus, per l’attacco non solo Zirkzee: spunta un’altra pista in Premier League

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono alle prese con una serie di problematiche offensive che sono emerse in tutta la loro gravità dopo l’infortunio di Dusan Vlahovic. Due pareggi consecutivi per 0-0 hanno messo in evidenza le difficoltà nel creare occasioni da gol, spingendo il direttore tecnico Cristiano Giuntoli a valutare possibili rinforzi per il mercato invernale.

I nomi seguiti dalla Juventus per l’attacco

Tra i principali nomi seguiti c’è quello di Joshua Zirkzee, centravanti del Manchester United, che sembra essere il preferito dalla dirigenza bianconera. Tuttavia, nelle ultime ore, altre piste sono salite alla ribalta:

Lorenzo Lucca (Udinese): Il centravanti italiano, reduce da ottime prestazioni, rappresenta un’opzione interessante, ma l’Udinese non sembra disposta a cederlo a stagione in corso, complicando l’operazione.

Jonathan David (Lille): Il canadese, in scadenza di contratto, è una delle opzioni più ambite sul mercato europeo. Nonostante la concorrenza di club come Inter e Barcellona, la Juventus potrebbe inserirsi per provare a chiudere l'accordo in vista dell'estate.

Beto (Everton): L'ex attaccante dell'Udinese potrebbe rappresentare una soluzione economica, soprattutto se il club inglese decidesse di cederlo in prestito.

Evan Ferguson (Brighton): Il giovane attaccante irlandese, classe 2004, è la vera novità delle ultime ore per il calciomercato targato Juventus. I bianconeri avrebbero già avviato contatti preliminari e potrebbero accelerare la trattativa nelle prossime settimane, considerando che Ferguson sembra aperto a un trasferimento.

Priorità alla difesa

Prima di intervenire sull’attacco, però, la Juventus dovrà necessariamente concentrarsi sul reparto arretrato. Gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, che hanno chiuso anzitempo la loro stagione, rendono imprescindibile l’acquisto di almeno un difensore centrale a gennaio. Giuntoli starebbe vagliando diverse opzioni per garantire stabilità alla retroguardia di Thiago Motta. La sessione invernale di calciomercato si prospetta dunque intensa per i bianconeri, con la necessità di rinforzare sia il reparto offensivo che quello difensivo per mantenere competitive le ambizioni stagionali.

