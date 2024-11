Juve, è emergenza totale: Vlahovic e McKennie out, tocca a Weah unica punta

Juventus in emergenza in Champions League: Motta deve fare a meno di Vlahovic e McKennie, in attacco probabili Weah unica punta. Per la sfida di domani sera a Birmingham contro l’Aston Villa sono ben otto i giocatori indisponibili.

Dusan Vlahovic did some individual work this morning in training. (@ilbianconerocom) pic.twitter.com/XqGwsICl8v — JuveFC (@juvefcdotcom) November 25, 2024

Oltre agli infortuni già noti di Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Adzic, Milik, Bremer e Cabal (questi ultimi due fuori fino a fine stagione), si aggiungono le assenze di Vlahovic e McKennie. Il serbo, capocannoniere della Juventus in Champions con tre reti, non è ancora recuperato dall’infortunio muscolare rimediato con la nazionale e rimarrà a Torino per completare il recupero in vista della gara di campionato contro il Lecce. McKennie, fermato da un affaticamento muscolare, è l’ultimo a unirsi alla lista degli indisponibili, rendendo le scelte obbligate per Thiago Motta in attacco.

Per questa delicata sfida, il tecnico bianconero punterà su Weah nel ruolo di punta centrale, supportato da Conceiçao a destra e da Koopmeiners e Yildiz a sinistra. Weah, reduce da quattro reti in campionato ma ancora a secco in Champions, avrà l’occasione di mettersi in mostra dopo aver giocato solo spezzoni finora nella competizione.

Per quanto riguarda il resto della formazione, davanti al portiere Di Gregorio, la linea difensiva sarà composta da Savona e Cambiaso sulle fasce, con Kalulu e Gatti centrali. In mediana, Thiago Motta schiererà Locatelli e Thuram, sperando di contenere le avanzate dei Villans e di sopperire alle tante assenze con una prova solida e compatta.

