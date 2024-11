Juventus verso l’Aston Villa con il fiato sospeso, ore decisive per Vlahovic

La Juventus vive ore di apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, fermo per un infortunio muscolare subito durante gli impegni con la nazionale, si sottoporrà oggi a un provino fondamentale per capire se potrà essere convocato per la trasferta di mercoledì a Birmingham.

(TS) "Statistica impietosa in casa Juventus: chi ha giocato al posto di Vlahovic non ha fatto un tiro in porta" ► https://t.co/XHEjYIdUtu pic.twitter.com/C3HZw7G46X — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) November 25, 2024

I bianconeri affronteranno l’Aston Villa nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, un appuntamento cruciale per le ambizioni europee della squadra di Thiago Motta.

Domenica Vlahovic ha svolto lavoro individuale sul campo, seguendo il piano di recupero programmato. Le possibilità di vederlo in campo mercoledì sembrano però abbastanza ridotte. L’impressione è che il serbo possa rientrare nella partita di campionato contro il Lecce, in programma domenica.

Se confermato, Vlahovic si aggiungerebbe a una lista di indisponibili già lunga, che include Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Adzic, Milik e i difensori sudamericani Bremer e Cabal, entrambi fuori fino al termine della stagione.

L’assenza di Vlahovic rappresenta una sfida non da poco per Thiago Motta, che dovrà trovare soluzioni alternative per il reparto offensivo. Sabato scorso, nella sfida di San Siro contro il Milan, il tecnico ha sperimentato Weston McKennie come “falso 9”, supportato da Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz. Contro l’Aston Villa, potrebbe essere di Tim Weah a ricoprire il ruolo centrale in attacco.

