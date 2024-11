Calciomercato Juventus Casadei nel mirino: il gioiellino ex primavera Inter ha poco spazio al Chelsea. Il prezzo scende, Giuntoli ci pensa. La Juventus ha riacceso l’interesse per Cesare Casadei, centrocampista di talento del Chelsea, classe 2003 e nazionale U21. Nonostante una pausa nei contatti, il club bianconero continua a monitorare il giocatore, che potrebbe rappresentare una buona opportunità a fronte delle scarse possibilità di crescita che sta incontrando nei Blues.

Infatti, Casadei non rientra nei piani di Enzo Maresca e ha avuto poco spazio in campo: solo quattro presenze, per lo più in competizioni minori, e nessun minuto in Premier League. Anche se Casadei ha ritrovato Maresca, suo ex allenatore, quest’ultimo sembra preferire altre opzioni, e il giovane italiano è fuori dai convocati per il campionato dal mese di settembre.

Nelle ultime due stagioni, il giocatore ha accumulato esperienza in prestito prima al Reading e poi al Leicester, ma questa estate ha scelto di rimanere al Chelsea per tentare di inserirsi in rosa. Tuttavia, con l’attuale situazione poco favorevole, il Chelsea potrebbe essere disposto a cederlo a condizioni vantaggiose, e questo ha riacceso l’attenzione di altre squadre, tra cui appunto la Juventus.

La Juventus, però, al momento è concentrato su altre priorità di mercato, soprattutto in difesa, per trovare un sostituto di Bremer e di Cabal. Si considera anche un intervento per rafforzare l’attacco, il che lascia la possibilità di un eventuale affondo per Casadei solo per il mercato estivo. La Juventus resta vigile, pronta a valutare un’eventuale trattativa per il giovane centrocampista se le condizioni di mercato e il prezzo d’acquisto dovessero rivelarsi favorevoli, considerando l’investimento come una prospettiva futura.

