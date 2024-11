Juventus ancora senza Vlahovic in Champions: chi lo sostituisce con l’Aston Villa

Juventus senza Vlahovic: il centravanti è ancora in recupero dopo l’infortunio in nazionale con la Serbia e salterà con tutta probabilità la partita di Champions League di mercoledì 27 tra i bianconeri e l’Aston Villa. La Juventus attraversa un momento complesso, soprattutto in attacco, con un pareggio a reti inviolate contro il Milan che ha messo in evidenza la mancanza di incisività.

❗️Dušan Vlahović has been cleared, but no other Juventus players are expected to recover in time for the match against Aston Villa.



— @LaStampa pic.twitter.com/EZ8a4PWyNi — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) November 25, 2024

In vista della sfida di mercoledì contro l’Aston Villa, la situazione degli infortunati resta preoccupante: Dusan Vlahovic sarà al massimo in panchina, mentre continuano a essere indisponibili anche Arek Milik e Nico Gonzalez. L’allenatore Thiago Motta ha quindi diverse opzioni da valutare per la formazione offensiva. Una possibilità è quella di utilizzare Teun Koopmeiners come falso nove, una soluzione che, però, a San Siro non ha dato i risultati sperati. Un’altra opzione è schierare Timothy Weah al centro dell’attacco. Questa scelta, che sta guadagnando consensi, si basa sull’esperienza di Weah in questo ruolo durante la sua permanenza in Ligue 1.

Al termine del pareggio con il Milan, Thiago Motta ha commentato positivamente la prestazione della squadra in difesa, sottolineando la solidità dimostrata nel concedere pochissime occasioni agli avversari. Tuttavia, ha anche ammesso una certa difficoltà nella fase offensiva, pur riconoscendo che la squadra ha saputo creare alcune opportunità.

