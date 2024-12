Juventus, per Danilo spunta il Napoli che intanto tratta anche un attaccante con l’Inter

Calciomercato Juventus, ipotesi Napoli per Danilo: il 33enne difensore in scadenza a giugno con i bianconeri potrebbe accasarsi da Conte. Il futuro dell’esperto difensore brasiliano della Juventus, sembra sempre più incerto. Arrivato nel 2019, il giocatore non è più tra i protagonisti della squadra e un suo addio nella finestra di mercato invernale appare tutt’altro che improbabile. Tra le possibili destinazioni spunta il Napoli di Antonio Conte, intenzionato a rinforzare la difesa con un profilo di esperienza per puntare allo scudetto.

Secondo indiscrezioni di Sky Sport, Danilo avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in azzurro, ma la decisione finale spetterà alla Juventus. La situazione non è semplice: i bianconeri, alle prese con diversi infortuni in difesa (Bremer e Cabal su tutti), devono necessariamente acquistare un centrale a gennaio. Tra i nomi in pole per Giuntoli c’è quello di David Hancko, ma l’eventuale cessione del brasiliano richiederebbe ulteriori movimenti sul mercato.

Il rebus del rinnovo di Meret e i contatti con l’Inter per un attaccante

Nel frattempo, il Napoli si trova ad affrontare un altro nodo cruciale: il rinnovo di Alex Meret. L’attuale contratto del portiere scade a giugno e, nonostante l’offerta di 3 milioni di euro a stagione per quattro anni presentata dal direttore sportivo Manna, l’ex Udinese non sembra pienamente convinto. Il giocatore starebbe valutando anche altre opzioni.

Guardando al futuro, i partenopei hanno messo nel mirino Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dello Spezia in prestito dall’Inter. Con già 7 gol all’attivo in Serie B, il 19enne rappresenta un prospetto interessante, ma convincere Beppe Marotta a cedere il talento non sarà facile. Secondo Il Mattino, però, l’operazione sarebbe ormai vicina alla fase decisiva, con il Napoli pronto a spingere sull’acceleratore per chiudere l’accordo.

Francesco Pio Esposito – Serie B 24/25:



☑️12 games

⚽️7 goals

🅰️1 assist

⏱️directly involved in a goal every 98 minutes

🎯23% conversion rate



The 19-year-old Inter loanee is such an interesting CF profile. Big talent! 🇮🇹 pic.twitter.com/bQ0Z8kzIUa — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) November 29, 2024

Conte vuole rinforzi: il Napoli si muove

In piena lotta scudetto, Antonio Conte ha richiesto alla dirigenza profili di esperienza per puntellare la difesa. L’interesse per Danilo si inserisce proprio in questo contesto. Resta ora da capire quale sarà la risposta della Juventus, con un occhio al mercato e l’altro alla necessità di mantenere equilibrio in una rosa già provata dagli infortuni.

Leggi anche: