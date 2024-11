Como-Monza, le probabili formazioni: Fabregas e Nesta allo scontro diretto per la corsa salvezza

Como-Monza probabili formazioni della sfida salvezza della quattordicesima giornata di Serie A che si gioca oggi alle 15 al “Sinigaglia”. Il Como si prepara ad affrontare il Monza al Sinigaglia, in quello che si preannuncia un derby acceso e importante per entrambe le squadre. La sfida, in programma domani alle ore 15, arriva in un momento complesso per il tecnico del Como, Cesc Fabregas, alle prese con diverse assenze tra squalifiche e infortuni.

Le probabili formazioni

Fabregas sembra intenzionato a schierare una formazione rimaneggiata. In porta dovrebbe tornare Reina al posto di Audero. In difesa, Ionita e Moreno agiranno sulle fasce, mentre Goldaniga e Kempf formeranno la coppia centrale. A centrocampo, Engelhardt e Da Cunha avranno il compito di fare filtro, supportando Strefezza, che rientra dopo un periodo di stop. In attacco spazio a Fadera, Nico Paz e Cutrone, con quest’ultimo come principale riferimento offensivo.

Il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, non dovrebbe apportare grandi cambiamenti rispetto al pareggio ottenuto contro il Torino. L’unica novità sarà l’inserimento di Caldirola in difesa, che prenderà il posto di Izzo, assente per squalifica. La retroguardia sarà completata da Pablo Marì e Carboni. A centrocampo, Bondo e Bianco agiranno centralmente, con Kyriakopoulos e Pedro Pereira sulle fasce. In attacco, Djuric sarà affiancato da Mota e Maldini.

Il Como, forte del supporto casalingo, cercherà di riscattare una stagione fin qui altalenante, mentre il Monza proverà a confermare la propria solidità e a guadagnare punti preziosi in trasferta. La gara promette equilibrio, con entrambe le squadre desiderose di conquistare la vittoria per migliorare la propria posizione in classifica.

Como (4-2-3-1): Reina; Ionita, Goldaniga. Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

Monza (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Mari, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakoupoulos; Mota, Maldini; Djuric.

Leggi anche: