Un Cagliari tenace affonda il Verona: ora Zanetti rischia l’esonero

Cagliari-Hellas Verona 1-0, i sardi con tenacia agguantano la vittoria in casa grazie ad un gol di Piccoli: crisi nera per gli scaligeri, Zanetti rischia l’esonero. Il match, iniziato con una variazione dell’ultimo minuto per i veneti a causa dell’infortunio di Dani Silva nel riscaldamento, ha visto Belahyane prendere il suo posto in campo. Entrambe le squadre sono arrivate all’incontro con l’obiettivo di invertire una tendenza negativa, ma alla fine i sardi hanno avuto la meglio.

TOSTI COME IL GRANITO 🔴🔵 pic.twitter.com/SNqsHrQmA7 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) November 29, 2024

La partita è cominciata con segnali incoraggianti da parte del Cagliari, che al 5′ ha avuto una chance con Mina sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tuttavia, il ritmo di gioco è stato frenato dalla tensione, tipica di uno scontro diretto. I rossoblù hanno creato le opportunità migliori, come il riflesso decisivo di Montipò al 30′ su Zappa. Il Verona, pur faticando a trovare continuità offensiva, si è reso pericoloso al 41′ con Tengstedt e poi al 45′ con Lazovic, che ha sprecato una ghiotta occasione a porta vuota. Le squadre sono andate al riposo sullo 0-0.

Nicola ha subito apportato un cambio inserendo Adopo per Marin, ma è stato il Verona a partire meglio. Gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio al 56′ con un colpo di testa di Lazovic che ha scheggiato la traversa. Dopo questa occasione, però, il ritmo è nuovamente calato, fino al 75′, quando il Cagliari ha trovato il gol decisivo: Makoumbou ha servito un ottimo cross per Piccoli, che ha insaccato di prima intenzione. Il Verona ha provato a reagire, con un tiro pericoloso di Serdar neutralizzato dal muro di Mina. Negli ultimi minuti, il Cagliari ha avuto più occasioni per raddoppiare, ma Montipò è stato determinante con almeno tre parate decisive. Durante i quattro minuti di recupero, i rossoblù hanno controllato la gara, assicurandosi tre punti fondamentali.

Questa vittoria interrompe il digiuno di successi casalinghi del Cagliari e offre ossigeno alla squadra di Davide Nicola. Per Paolo Zanetti, invece, la sconfitta potrebbe rappresentare il capolinea della sua avventura sulla panchina dell’Hellas Verona, che rimane impantanato nei bassifondi della classifica.

Leggi anche: