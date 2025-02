Como-Juventus, le probabili formazioni: Kolo Muani ancora preferito a Vlahovic, Fabregas con l’attacco leggero

Como-Juventus probabili formazioni del match che apre la ventiquattresima giornata della Serie A, in programma oggi alle 20:45 al “Sinigaglia”. I bianconeri sono a caccia di un nuovo successo dopo la vittoria con l’Empoli per non perdere la corsa alla zona Champions, Como che ha bisogno di punti per non precipitare nella zona rossa della classifica.

Come arriva il Como

Il Como si presenta al Sinigaglia con pochi dubbi alla vigilia per mister Fabregas. Il tecnico conferma Butez in porta e fa debuttare Smolcic in difesa, appena arrivato. Gli altri nuovi in panchina completano l’organico. In difesa, oltre a Smolcic, scenderanno in campo Dossena, Goldaniga e Valle sulla fascia sinistra; a centro, Da Cunha e Perrone occuperanno il ruolo di centrocampo, affiancati sulle fasce da Diao e Ikonè (al posto dello squalificato Fadera). In avanti, il reparto offensivo vedrà la presenza di Strefezza e Paz.

Come arriva la Juventus

La Juventus aprirà la 24ª giornata di Serie A e scenderà in campo venerdì 7 febbraio per affrontare il Como. Per questa sfida, Thiago Motta potrà contare anche sull’ultimo arrivato Lloyd Kelly, che però partirà dalla panchina. Il tecnico juventino confermerà il consolidato 4-2-3-1: in porta schiererà Di Gregorio. In difesa, sulla destra, toccherà ancora a Weah, mentre a centro, accanto a Gatti, sarà confermato Renato Veiga; sulla sinistra, invece, avrà spazio Savona. A centrocampo, il punto fermo è Locatelli, con Koopmeiners che dovrebbe affiancarlo. Nella fase di trequarti, spazio a Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz. In attacco, giocherà ancora Kolo Muani, mentre Vlahovic dovrebbe subentrare durante la gara.

Le probabili formazioni

COMO (4-4-2): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Ikonè, Da Cunha, Perrone, Diao; Strefezza, Nico Paz.

Allenatore: Fabregas.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Allenatore: Motta.

