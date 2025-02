Home | Ciclismo su pista, Martina Fidanza trionfa agli Europei in Belgio

Gli Europei di ciclismo su pista 2025 sono iniziati nel migliore dei modi per l’Italia. Nella prima giornata di gare, in corso nel velodromo di Heusden-Zolder, in Belgio, Martina Fidanza ha conquistato una straordinaria medaglia d’oro nello scratch, imponendosi su avversarie di altissimo livello.

Potremmo scrivere semplicemente che Martina Fidanza è la nuova campionessa europea dello scratch e staremmo solo scrivendo la verità. Ma c’è di più e quel di più è il modo.



Martina Fidanza ha vinto con una volata lunghissima. Ha vinto tenendo testa a Lorena Wiebes e avete tutti… pic.twitter.com/aGIBs923yz — alvento – italian cycling magazine (@alventomagazine) February 12, 2025

La 25enne bergamasca, già due volte campionessa del mondo in questa specialità e iridata con il quartetto, ha battuto in volata l’olandese Lorena Wiebes, considerata la sprinter più forte al mondo su strada. Il terzo gradino del podio è andato alla portoghese Maria Martins.

La gara dello scratch femminile si è svolta sulla distanza di 10 chilometri con partenza in linea. La Fidanza ha condotto una corsa tatticamente perfetta, rimanendo nella parte interna della pista nell’ultimo giro e riuscendo a tenere dietro la Wiebes fino al traguardo, resistendo a tutti i tentativi di sorpasso della campionessa del mondo in carica.

Ciclismo su pista, magnifico oro per Martina Fidanza

Dopo la vittoria, l’atleta delle Fiamme Oro ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Penso che sia stato un risultato un po’ inaspettato, perché non credevo di riuscire a battere la campionessa del mondo in volata. Invece ci abbiamo creduto, abbiamo messo un buon rapporto per poterle tenere testa. Sono molto soddisfatta”.

“All’ultimo giro pensavo mi passasse, invece quando ho visto che rimaneva lì ho pensato ‘forse posso farcela’. E così è stato”. Per Martina Fidanza si tratta di un’ulteriore conferma ai massimi livelli della disciplina, consolidando il suo status di una delle migliori cicliste al mondo nello scratch.

