“Non ha agito da sola”: neonati sepolti, la notizia su Chiara che ribalta tutto – Chiara Petrolini andrà in carcereo rimarrà ai domiciliari? Lo deciderà il gip il 15 ottobre, giorno in cui è stata fissata l’udienza al tribunale del Riesame di Bologna. La 21enne, lo ricordiamo, è accusata di omicidio e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento di due neonati sepolti nel giardino della casa di famiglia a Vignale di Traversetolo. Su di lei si è espressa la nota criminologa Roberta Bruzzone, ospite al programma di Rai 1 “La Vita in diretta”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Chiara Petrolini, l’ex fidanzato e padre dei bimbi morti rompe il silenzio

Leggi anche: Musica in lutto, il famoso cantante è morto a 88 anni



“Non ha agito da sola”: neonati sepolti, la notizia su Chiara Petrolini ribalta tutto

«È lucida e cattiva e sa bene quello che ha fatto». La criminologa Roberta Bruzzone non ha dubbi su Chiara Petrolini. A proposito della studentessa, la stessa ha poi aggiunto: «Ha manipolato tutti, passando per la brava ragazza che non è». La criminologa, come dicevamo, è intervenuta da Alberto Matano a “La Vita In Diretta”, rispondendo alle dichiarazioni di Laura Caiulo, la catechista di Chiara, che ha lanciato un appello agli amici della 21enne: «Non credo abbia fatto tutto da sola. Vi prego ragazzi, se avete qualcosa da dire, parlate». (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Meteo, incubo maltempo: pericolo bombe d’acqua e violenti temporali

Leggi anche: Chiara Petrolini in silenzio davanti al Gip, parla il suo avvocato

Chiara Petrolini, parla la catechista a “La vita in diretta”: “Non credo abbia fatto tutto da sola”

Laura Caiulo ha espresso tutto il suo dispiacere per la dolorosa vicenda: «Il silenzio non ha aiutato Chiara, l’invito è quello di trovare qualcuno che possa dire qualcosa. Chiara era amatissima dai bambini, le volevano bene, era molto accogliente nei loro confronti. Quest’estate l’ho vista in costume da bagno in piscina e non si vedeva niente. Io non credo che abbia fatto tutto da sola, l’ho sempre vista in un contesto pieno di amici e in compagnia, era sempre sorridente».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva