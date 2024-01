Chiara Ferragni posta una foto d’hotel e sono guai: cos’è successo

Gossip. Chiara Ferragni è di nuovo al centro delle polemiche dopo aver postato una foto di un hotel. Scopriamo insieme quali guai ha causato lo scatto dell’influencer e quali sono i dettagli di questa vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni, nuovi guai per l’influencer

Chiera Ferragni è al centro delle polemiche da qualche mese, ormai. Tutto è iniziato con la questione del “pandoro-gate”. L’influencer aveva immediatamente pubblicato un video di scuse sul suo profilo Instagram per poi sparire per due settimane. Ma dopo il suo improvviso ritorno sui social, la situazione non è migliorata. Non si comprende quali siano le attuali scelte della Ferragni nella gestione della comunicazione attraverso il suo profilo Instagram. Se prima era possibile lasciare un commento sotto ogni post pubblicato dall’influencer, adesso i commenti sono stati furbamente filtrati e appaiono solo quelli contenenti messaggi positivi e di incoraggiamento. Si tratterà, probabilmente, di una strategia per far calmare le acque e placare le tensioni che da settimane ormai non lasciano pace all’imprenditrice digitale. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni, il caso della foto all’hotel

Chiara Ferragni, dopo mesi di intense tensioni e infinite polemiche, è di nuovo al centro dell’attenzione. Questa volta, a causare una nuova ondata di critiche, è stato uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. L’influencer è stata ospite dell’’Hotel de Mascognaz, una struttura alberghiera esclusiva situata in Valle d’Aosta. Chiara Ferragni ha trascorso una settimana all’interno dell’hotel, e in seguito alla sua permanenza nella struttura aveva deciso di pubblicare una foto sul suo profilo Instagram. Il post, nato come un tentativo per mostrare il proprio apprezzamento nei confronti del luogo in cui si trovava, ha scatenato una reazione totalmente imprevista e negativa da parte del web. Una rappresentante dell’hotel ha raccontato a “Gambero Rosso“ lo stupore e il disappunto provati di fronte alla valanga di commenti negativi che hanno ricevuto a seguito del post pubblicato dalla Ferragni. “Certo, abbiamo chiesto di poter condividere. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il tutto”, ha spiegato una signora della struttura al telefono. L’odio e la cattiveria riversati nei confronti della foto, hanno costretto la struttura a rimuovere il post dalla propria pagina Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)

L'”effetto Ferragni”sull’Hotel de Mascognaz

Chiara Ferragni è tornata da poco attiva sul suo profilo Instagram dopo settimane di silenzio in seguito al suo video di scuse per il “caso pandoro”. L’influencer è stata ospite dell‘Hotel de Mascognaz, un’esclusiva struttura alberghiera situata in Valle d’Aosta. La nota influencer aveva deciso di pubblicare una foto di apprezzamento dell’hotel sul proprio profilo Instagram, che è stata poi condivisa anche dalla pagina Instagram dell’albergo. Inaspettatamente, però, sotto all’immagine hanno iniziato ad apparire commenti pieni di insulti e negatività. La struttura alberghiera si è così trovata costretta a dover cancellare il post dalla propria pagina social. “Ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se poteva farci piacere che la Chiara passasse un weekend da noi e le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi. Del resto, qui possono venire tutti, la Chiara come il barbone, siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo. Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio“, ha spiegato la manager dell’hotel.