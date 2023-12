Chi l’ha visto? è un programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l’intervento telefonico dei telespettatori. Alla guida del famoso show di Rai 3 c’è come sempre Federica Sciarelli. Ad Agosto 2023 il programma si era occupato della scomparsa di un 58enne, ora ci sarebbe stata una svolta tragica intorno a questo caso di cronaca. Un cadavere è stato ritrovato all’interno di una cantina e a quanto pare si tratterebbe proprio dell’uomo scomparso mesi fa. (Continua a leggere dopo la foto)

“Chi l’ha visto?”, caso Massimo Lodeserto: trovato il corpo

Il cadavere di Massimo Lodeserto, 58enne scomparso il 30 Agosto 2023, è stato trovato stamattina, 4 Dicembre 2023, dai Carabinieri nella cantina di un palazzo in via San Massimo, in pieno centro a Torino. L’uomo sarebbe stato ucciso, e un sospettato dell’omicidio è stato fermato. Questo triste caso di cronaca è stato seguito anche dalla trasmissione Chi l’ha visto?. Le indagini delle Forze dell’Ordine, iniziate quest’estate, hanno portato alla perquisizione nelle cantine e un cane dell’Arma ha fiutato il corpo di Lodeserto sotto alcune masserizie. La cantina dov’è stato trovato il corpo non appartiene al fermato, che vive nel palazzo stesso, mentre la vittima era residente a Torino, ma non nello stesso stabile. Dai primi riscontri la vittima avrebbe indosso gli abiti del giorno della scomparsa. Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri del nucleo investigativo di Torino, come riportato da Leggo, Massimo Lodeserto sarebbe stato ucciso a martellate e sono ancora in corso il sopralluogo della cantina e le verifiche del caso. La vittima e il presunto omicida, che verrà sentito dagli inquirenti questo pomeriggio, si frequentavano. Dai primi riscontri alla base dell’omicidio ci sarebbero dei motivi economici. (Continua a leggere dopo la foto)

Come contattare il programma

Chi l’ha visto? è un programma televisivo italiano dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli con la regia di Anna Grossi. In onda dal 30 aprile 1989, risulta essere il sesto programma più longevo trasmesso sul terzo canale della Rai. Il programma va in onda dallo studio 2 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà a Roma. In caso di persone scomparso, oppure se si hanno informazioni sui casi trattati, contattare il programma è davvero semplice. Come riportato sul sito ufficiale, per mettersi in contatto con la redazione si può chiamare il numero 068262, inviare un fax allo 06 64 63 33 99, scrivere al numero WhatsApp 345 313 1987 o scrivere alla mail 8262@rai.it.