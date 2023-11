Elisa Claps fratello. Gildo Claps è stato ospite nella trasmissione di Federica Sciarelli. Il fratello di Elisa era molto arrabbiato. Le sue parole hanno lasciato a bocca aperta il pubblico. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Anche la conduttrice di “Chi l’ha visto?” è rimasta sbigottita di fronte alle sue dichiarazioni. (Continua…)

Il caso Elisa Claps

L’omicidio di Elisa Claps è un fatto di cronaca nera che per anni ha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. Di recente è tornato in auge grazie alla miniserie televisiva “Per Elisa”, trasmessa su Rai 1. Elisa scomparve all’età di sedici anni il 12 settembre 1993 a Potenza. Quel giorno Elisa avrebbe dovuto incontrare un suo amico, Danilo Restivo, nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Di lei si persero le tracce per circa sedici anni.

Il 17 marzo 2010 venne rinvenuto il suo cadavere nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Le indagini successive appurarono che Elisa morì il giorno stesso della scomparsa per mano di Danilo Restivo, che in seguito fu giudicato colpevole anche dell’uccisione di una vicina di casa, Heather Barnett, avvenuta il 12 novembre 2002 in Gran Bretagna. (Continua…)

Il fratello di Elisa Claps ospite a “Chi l’ha visto?”

Gildo Claps, fratello di Elisa, per anni si è battuto per dare giustizia alla sorella. Ancora oggi l’uomo, attraverso ospitate televisive o interviste ai giornali, si batte per difendere la storia di Elisa. Ieri, ad esempio, è stato ospite di “Chi l’ha visto?“, trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3. Gildo era molto arrabbiato e si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non possono passare inosservate. Tutti sono rimasti di stucco, compresa la padrona di casa. (Continua…)

Le sue dichiarazioni

Il fratello di Elisa Claps si è scagliato contro la curia di Potenza: “Sono stanco di continuare a ripeterlo: la verità dei fatti è davanti agli occhi di tutti, non c’è bisogno di una condanna giudiziaria, è la storia che li condanna. È una vergogna. Possibile che non riescano a chiedere scusa per le loro omissioni?”. Per fortuna, però, Gildo è riuscito anche a sorridere durante la puntata di “Chi l’ha visto?”. Federica Sciarelli, infatti, ha invitato in studio Gianmarco Saurino, che ha interpretato proprio Gildo Claps nella miniserie “Per Elisa”. Il fratello della Claps ha dichiarato: “Mi avete spiazzato stasera, perché avevo sentito Gianmarco più volte e non mi aveva detto niente. Mi avete strappato un sorriso in queste settimane difficilissime. Poi voglio davvero ringraziarti, Federica, perché ne abbiamo fatta di strada in questi 30 anni”.