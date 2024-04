“Chi l’ha visto?”, parla la nonna dell’attore famoso: “Si è persa” – Della signora Lucia, 64 anni al momento della scomparsa, si sono perse le tracce il 15 aprile del 2023 ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. Una vicenda di cui ha parlato molto ieri, mercoledì 17 aprile 2024, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3, «Chi l’ha visto?». (continua a leggere dopo le foto)

“Chi l’ha visto?”, parla la nonna dell’attore famoso: “Si è persa”

La signora Lucia è sparita da un anno, ma la figlia e la sorella non riescono proprio a trovare un motivo dietro il suo allontanamento. A Chi l’ha visto?, la sorella della donna ha detto: «È una persona fragile, ha lasciato un vuoto grande dopo la sua scomparsa». Lucia Arfé era uscita di casa per alcune commissioni e non ha più fatto ritorno, tenendo in ansia famiglia e amici. La donna, che si è allontanata senza cellulare, deve seguire una terapia quotidiana di farmaci. (continua a leggere dopo le foto)

“Chi l’ha visto?”, scomparsa di Lucia Arfé: parla la nonna dell’attore di “Mare fuori”

L’ultimo avvistamento di Lucia è avvenuto alle 22 del 15 aprile 2023, giorno della sua scomparsa. La donna è entrata in una pizzeria per comprare un panino con il tonno. All’1:46 di notte, la 64enne è stata ripresa dalle telecamere a 10 chilometri di distanza dai Quartieri Spagnoli di Napoli, a Portici a Corso Garibaldi. Le testimonianze non sono molte, ma i familiari non perdono la speranze: «Le telecamere non sono state visionate tutte e non in tempi veloci…».

