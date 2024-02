Caso Resinovich, testimonianza choc sul marito: cosa avrebbe raccontato – Il noto programma Rai 3 ‘Chi l’ha Visto?’, condotto da Federica Sciarelli, nella puntata del 28 febbraio 2024, ha mandato in onda una nuova testimonianza sul caso di Liliana Resinovich. Tali dichiarazioni smentirebbero sostanzialmente la versione finora riportata dal marito della vittima. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Liliana Resinovich, spunta una nuova testimone che dichiara di averla vista dopo la scomparsa

Leggi anche: Sebastiano Visintin, un nuovo amore dopo la morte di Liliana Resinovich

Caso Resinovich, testimonianza choc sul marito a “Chi l’ha visto?”

Nel caso della scomparsa di Liliana Resinovich, e del successivo ritrovamento del suo corpo, emerge una nuova testimonianza che smentirebbe la versione dei fatti del marito della 63enne, Sebastiano Visintin. “Mi ha contattato questa signora, l’ho sentita per telefono e poi l’ho messa in contatto con gli avvocati”, ha detto il fratello di Liliana, Sergio Resinovich su Rai 3. L’uomo era presente in studio durante la puntata di mercoledì 28 febbraio 2024 di ‘Chi l’ha visto?‘, insieme agli avvocati Antonio Cozza e Nicodemo Gentile, dell’Associazione Penelope. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Liliana Resinovich, la rivelazione da brividi di Claudio Sterpin sul marito

Leggi anche: Trovato un cadavere nel fiume in Italia, poi la terribile scoperta: di chi si tratta

Cosa ha raccontato la testimone al programma di Federica Sciarelli

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha mandato poi in onda la testimonianza della signora, un’amica dei due coniugi. Dalle sue parole è saltato fuori un quadro completamente diverso: nessun clima idilliaco tra Liliana Resinovich e il marito. “Sono titolare di una struttura ricettiva, ho conosciuto Liliana e Sebastiano nel 2017. Tra il 2020 e il 2021 venivano spesso ed era nato un rapporto di amicizia. A luglio 2021 sono venuti e lui le ha chiesto di prendere le valigie. Lei non si è mossa subito. Sebastiano ha fatto un urlo molto forte e ha lanciato lo zaino a terra. Le ultime volte che l’ho vista Liliana mi chiese anche di darle la stanza con i letti separati perché non lo sopportava più”, ha raccontato la testimone. E non è finita qui…

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva