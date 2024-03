Chi era Antonio, il macchinista eroe che ha salvato i passeggeri prima di morire

Un macchinista stava guidando il treno regionale 4193 Pescara-Sulmona, quando improvvisamente ha accusato un grave malore. L’uomo, nonostante l’infarto in corso, ha trovato il coraggio e la forza di femerare il convoglio, in aperta campagna, così da mettere in salvo i passeggeri ed evitare un incidente dalle conseguenze devastanti. Purtroppo, però, poco dopo è morto. Scorpiamo insieme chi era Antonio. (Continua a leggere dopo la foto)

Antonio D’Acci, il macchinista eroe che ha salvato i passeggeri prima di morire

Antonio D’Acci, 61 anni, nato a Foggia e residente a Termoli, è il macchinista del treno regionale 4193 Pescara-Sulmona che è riuscito a evitare una strage nonostante l’infarto in corso. Il suo ultimo gesto, l’aver fermato il treno prima di morire, salvando 87 passeggeri, non potrà mai essere dimenticato. Come riportato da The social post, D’Acci ha attivato il freno di emergenza prima di perdere i sensi. È stato soccorso prima dal capotreno, poi dal personale di bordo, infine dal 118. Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è stato vano, l’infarto l’ha ucciso in pochi minuti.

