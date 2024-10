Chi è Brando Badoer, il figlio d’arte che sogna la Formula 1 con la McLaren

Un nuovo Badoer in Formula 1, dopo Luca? Forse è presto per dirlo, ma il talento di suo figlio, Brando, è decisamente promettente. Nato nel 2006, Brando Badoer è recentemente entrato nel programma junior della McLaren, parte del Driver Development Program della scuderia di Woking, e nel 2025 farà il suo esordio stabile in Formula 3 con il team Prema, affiancando il giovanissimo talento Ugo Ugochukwu, classe 2007, già protagonista in Formula 4 italiana.

Come molti grandi piloti della F1, anche Brando ha iniziato la sua carriera nei kart, dimostrando subito velocità e talento. I suoi risultati nel 2022 nel karting gli hanno aperto le porte della Formula 4, prima negli Emirati Arabi Uniti e poi in Italia, con il team Van Amersfoort Racing. Ma è stato nel 2023 che si è affermato definitivamente come uno dei prospetti più interessanti nel panorama motoristico, la stessa stagione in cui Ugochukwu ha chiuso al secondo posto con Prema. (Continua dopo la foto)

Badoer ha ottenuto cinque podi – due secondi posti e tre terzi – oltre a tre giri veloci nelle 21 gare disputate, totalizzando 165 punti e concludendo la stagione al sesto posto nella classifica generale, dominata dal polacco Kacper Sztuka. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e la McLaren ha deciso di inserirlo nel proprio programma di sviluppo per giovani piloti.

I risultati in Formula 4 gli sono valsi anche la promozione al campionato FRECA 2024 (Formula Regional European Championship powered by Alpine), che rappresenta la Formula 3 regionale europea. L’inizio di stagione, con le gare a Hockenheim e Spa, ha confermato il suo potenziale, con cinque secondi posti consecutivi, tra cui Zandvoort, Hungaroring e Mugello. A due gare dalla fine della stagione, previste a Monza, Brando occupa il quinto posto in classifica con 174 punti.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del McLaren Driver Development Program. È un’opportunità straordinaria essere parte di una squadra così storica e riconosciuta per il suo impegno nello sviluppo dei giovani piloti. Correre nel Campionato FIA Formula 3 2025 con Prema Racing sarà un passo importante per la mia crescita, e ringrazio McLaren per il loro supporto. Non vedo l’ora di imparare da tutti i membri del team e correre con i loro colori iconici”. Queste le prime parole di Brando Badoer dopo il suo ingresso nel prestigioso programma della McLaren.

