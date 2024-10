Sainz alla Williams, Albon: “Saremo in grado di imparare l’uno dall’altro”

Sainz alla Williams, è questione di poche gare ancora e il pilota spagnolo lascerà la Ferrari per accasarsi al team britannico. Il futuro compagno di scuderia Alex Albon ha espresso il suo entusiasmo per la prossima collaborazione con il pilota spagnolo, convinto che insieme possano fare grandi progressi per il team di Grove. Dichiarazioni che fanno il paio con quelle recenti di papà Sainz, che a proposito del figlio ha detto: “Fa migliorare le squadre”, sollevando qua e là qualche polemica tra gli appassionati di F1.

papà sainz are you sure about that?

no perché io ho dei seri dubbi pic.twitter.com/GeTBxCSNt3 — chiara⭐⭐ (@ehisupersic) October 8, 2024

“Sarà una sfida, senza dubbio,” ha dichiarato Albon a Sky Sports UK. “Carlos è molto rispettato e accolgo con piacere questa competizione. Penso che sarà fantastico imparare l’uno dall’altro. Ci spingeremo a vicenda al massimo delle nostre capacità. Con la sua esperienza, sono particolarmente curioso di vedere cosa potrà apportare al team, non solo in termini di feedback tecnico sulla vettura, ma anche in merito agli stili di guida.”

Anche il team principal della Williams, James Vowles, che ha vissuto gli intensi confronti tra Hamilton e Rosberg durante il suo periodo in Mercedes, si è detto fiducioso che entrambi i piloti si concentreranno sul far progredire la squadra piuttosto che sulla rivalità interna.

“Ho lavorato in team dove la competizione tra i piloti era più intensa di qualsiasi altra sfida. Ma sia Alex che Carlos capiscono che l’obiettivo principale è portare avanti il team. Entrambi sono consapevoli che non si tratta di concentrarsi su piccole rivalità, ma di lavorare insieme per il bene della squadra.”

Leggi anche: