F1 GP Singapore vince Lando Norris davanti a Verstappen. Nonostante qualche lieve toccata al muretto nella fase centrale della gara, Lando Norris domina il Gran Premio di Singapore partendo dalla pole position e vincendo con ampio margine. Il britannico ha tagliato il traguardo con un vantaggio di ventuno secondi su Max Verstappen, seguito dalla McLaren del compagno di squadra Oscar Piastri.

What a drive from @LandoNorris, bringing home his THIRD race win!

Con questa vittoria, Norris riduce a cinquantadue punti il distacco dal tre volte campione del mondo olandese nella classifica generale, a sei gare dalla conclusione del campionato. George Russell chiude in quarta posizione, mentre Charles Leclerc, autore di un finale in rimonta, si piazza quinto. Lewis Hamilton celebra il 350° Gran Premio della sua carriera con un sesto posto, precedendo Carlos Sainz e Fernando Alonso. Nico Hulkenberg e Sergio Perez completano la top 10, conquistando rispettivamente il nono e decimo posto e gli ultimi punti in palio.