Pronostico e statistiche Wimbledon 2025: Sinner, Sonego, Cobolli

L’edizione 2025 di Wimbledon sta regalando emozioni forti agli appassionati di tennis italiani. Per la prima volta nella storia, ben tre azzurri si sono qualificati contemporaneamente agli ottavi di finale del prestigioso torneo londinese. Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli hanno scritto una pagina importante per il tennis tricolore, accendendo l’entusiasmo dei tifosi e degli addetti ai lavori. Il loro percorso, le statistiche e le prossime sfide sono ora al centro dell’attenzione anche per chi segue il mondo delle scommesse sportive, curioso di conoscere le quote e le possibilità di successo degli italiani sui prati dell’All England Club.

Statistiche e precedenti degli italiani protagonisti a Wimbledon

L’avanzata degli azzurri agli ottavi di Wimbledon non è solo un risultato storico ma anche frutto di prestazioni convincenti e di un trend positivo ormai consolidato per il tennis italiano negli Slam:

Jannik Sinner : Numero uno al mondo, ha vinto nettamente contro Pedro Martinez in tre set. Nei precedenti contro il prossimo avversario, Grigor Dimitrov , conduce 4-1.

: Numero uno al mondo, ha vinto nettamente contro in tre set. Nei precedenti contro il prossimo avversario, , conduce 4-1. Lorenzo Sonego : Dopo una maratona di oltre cinque ore, ha superato Brandon Nakashima e ora sfida Ben Shelton , con 3 successi a 1 per lo statunitense nei precedenti.

: Dopo una maratona di oltre cinque ore, ha superato e ora sfida , con 3 successi a 1 per lo statunitense nei precedenti. Flavio Cobolli: Ha battuto in tre set Jakub Mensik e si trova ora di fronte Marin Cilic, che ha già sconfitto due volte su due.

Per il terzo anno consecutivo, almeno due italiani raggiungono questa fase del torneo. Nel 2021 Matteo Berrettini è stato finalista, mentre lo scorso anno erano arrivati ai quarti Sinner e Musetti.

La notizia principale di questa edizione di Wimbledon riguarda proprio la storica presenza di tre italiani agli ottavi di finale. Un risultato che testimonia il momento d’oro per il tennis azzurro e attira l’attenzione anche degli operatori di scommesse sportive. I riflettori sono puntati su Sinner, che dopo aver superato agevolmente Martinez, si prepara ad affrontare Dimitrov, già battuto in 4 occasioni su 5. Le statistiche sono dalla sua parte, così come la fiducia dei bookmaker, che lo vedono tra i favoriti per la vittoria finale. Da tenere d’occhio anche Sonego, reduce da una battaglia epica contro Nakashima: il suo prossimo avversario, Shelton, parte favorito, ma il torinese ha dimostrato di poter ribaltare i pronostici. Infine, Cobolli, alla sua migliore prestazione in uno Slam, punta al sogno quarti contro Cilic, forte di due vittorie nei precedenti. Curiosamente, tutti e tre gli italiani si trovano nella stessa parte di tabellone: non è escluso che i quarti possano regalare un derby tricolore, aumentando l’interesse sia sportivo che per chi ama scommettere. Le quote attuali favoriscono Sinner, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo sull’erba di Wimbledon.

In conclusione, Wimbledon 2025 si conferma un'edizione da ricordare per il tennis italiano. La storica presenza di Sinner, Sonego e Cobolli agli ottavi rappresenta un traguardo significativo che potrebbe riservare ulteriori emozioni e risultati di prestigio. Attualmente, le quote dei principali bookmaker vedono Sinner tra i favoriti, mentre le sfide di Sonego e Cobolli sono più equilibrate ma cariche di potenziale sorpresa.