Home | Wimbledon, gli italiani fanno la storia: in tre in campo per gli ottavi, quando e dove vederli

Wimbledon si tinge d’azzurro. Per la prima volta nella storia del torneo più prestigioso al mondo, tre tennisti italiani si sono qualificati per gli ottavi di finale. Un evento mai accaduto prima sull’erba dell’All England Club, e che certifica in modo clamoroso il momento straordinario del nostro movimento.

3 italiani agli ottavi di Wimbledon! pic.twitter.com/g03N2l51fP — Alfredo Bianchi 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@alfredobianchi) July 7, 2025

Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego scrivono insieme una pagina nuova e tutta italiana nel tennis mondiale. La seconda settimana di Wimbledon, un tempo quasi mitica per i nostri portacolori, oggi è realtà consolidata. E il terzetto tricolore ci arriva con storie diverse ma con una certezza comune: l’Italia c’è, eccome se c’è. (continua dopo la foto)

Jannik Sinner, numero uno al mondo, sfiderà Grigor Dimitrov con l’obiettivo di raggiungere il quarto quarto di finale consecutivo a Londra. Un traguardo che consoliderebbe ulteriormente la sua statura di dominatore anche sull’erba.

Per Cobolli, invece, sarà una sfida inedita ma affascinante contro il veterano Marin Cilic, finalista qui nel 2017 e tornato in grande forma nonostante i 37 anni e i tanti problemi al ginocchio. Flavio è entrato nella top 20 dopo il successo in tre set su Mensik, e affronta l’avversario croato già battuto a Parigi quest’anno: ma era un’altra superficie e un altro Cilic.

Sonego, infine, affronterà Ben Shelton per la terza volta in uno Slam nel 2025. Dopo le battaglie perse agli Australian Open e al Roland Garros, il torinese spera nella rivincita. Partirà da sfavorito, ma l’equilibrio dei precedenti lascia aperta ogni possibilità. Sul campo numero 1, potrebbe guadagnarsi un quarto di finale tutto italiano contro l’amico Jannik: un sogno patriottico che fa brillare gli occhi agli appassionati.

Questo storico tris azzurro arriva in una stagione non priva di ostacoli e complicazioni, arrivati non sul fronte tecnico ma su quello fisico: Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, due nomi forti del nostro tennis, sono usciti già al primo turno, penalizzati dai rispettivi problemi fisici. Ma la profondità del tennis italiano, oggi, è tale da sopperire anche a queste defezioni. (continua dopo la foto)

E mentre l’Italtennis continua a frantumare primati settimana dopo settimana, oggi a Wimbledon si vive un altro giorno speciale: tre italiani agli ottavi sul verde londinese, in una delle cornici più nobili dello sport mondiale. Si comincia alle 12:00 italiane sul Campo 2 con Flavio Cobolli contro Marin Cilic, sfida che può segnare l’ingresso del romano tra i grandi del torneo.

A seguire, sul Campo 1, toccherà a Lorenzo Sonego che proverà a ribaltare i precedenti con Ben Shelton, in campo non prima delle 16.30 italiane. Chiusura di lusso con Jannik Sinner, atteso sul Centrale per affrontare Grigor Dimitrov non prima delle 19.00. Tre orari, tre campi, tre occasioni per fare la storia.

Leggi anche: