Wimbledon 2025: Shelton – Sonego: battaglia esplosiva per un posto nei quarti

È uno dei match più imprevedibili e affascinanti degli ottavi. Shelton e Sonego si ritrovano per la terza volta in un Major nel 2025, dopo Roland Garros e US Open.

Shelton vs Sonego, lunedì 7 luglio 2025

Due sorprese a caccia dei quarti.

L’americano è avanti 3-1 nei precedenti e punta a un record personale: diventare il primo tennista dal 2021 a battere tre volte lo stesso avversario nei Major in una sola stagione.

A soli 22 anni e 264 giorni, Shelton potrebbe anche diventare il più giovane statunitense a raggiungere i quarti a Wimbledon dai tempi di Roddick nel 2004. L’azzurro invece sogna una nuova impresa: dopo i quarti in Australia, sarebbe il secondo Slam stagionale con accesso agli ultimi otto.

Profilo giocatori

Ben Shelton (ATP #10)

Shelton è attualmente numero 10 ATP e il suo gioco è perfetto per l’erba: servizio potentissimo, dritto carico e attitudine offensiva. Ama accorciare lo scambio e impone un ritmo difficile da gestire. Finora è stato solido nei momenti chiave e sembra in grado di gestire le pressioni del torneo.

Il suo servizio può decidere le sorti del match, soprattutto nei primi game di ogni set. Inoltre, ha già mostrato di sapere come battere Sonego in diverse situazioni e superfici.

Lorenzo Sonego (ATP #47)

Sonego sta vivendo una delle sue migliori stagioni. È tornato competitivo dopo un lungo periodo di difficoltà e ha superato due top 30 consecutivamente, dimostrando solidità mentale e un tennis aggressivo. L’erba esalta il suo gioco esplosivo, soprattutto con il servizio e il rovescio in anticipo.

Sognare è lecito: nessun italiano ha mai raggiunto due quarti consecutivi a Wimbledon in anni successivi. Tuttavia, Sonego ha perso gli ultimi 14 incontri contro top 10, un dato che pesa.

Migliori pronostici

Entrambi i giocatori spingono tanto e il match sarà deciso da pochi punti.

Il servizio sarà decisivo e il tiebreak è uno scenario plausibile nel set d’apertura.

