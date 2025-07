Djokovic versione “Superman”: il punto che ha sconvolto Wimbledon (VIDEO)

Novak Djokovic continua a dettare legge a Wimbledon. Al secondo turno del torneo londinese, il campione serbo ha offerto una prestazione solida e senza cedimenti, liquidando il connazionale Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3 6-0 6-4 in appena un’ora e 47 minuti.

Djokovic in tuffo: è il punto del torneo? https://t.co/ztHNkF7pSi — Mirko Mugnani (@m_mugnani) July 6, 2025

Una prova che conferma l’ottimo stato di forma di Nole, apparso centrato, motivato e sempre lucido nei momenti chiave. Ma non è stato solo dominio tecnico. Djokovic ha anche infiammato il Centrale con una giocata che resterà negli annali di questa edizione.

Durante il primo set, con il punteggio ancora in bilico, Djokovic ha messo a conquistato un punto fantastico dopo uno scambio spettacolare concluso con un tuffo plastico che gli ha regalato un punto che già in molti definiscono il più bello del torneo.

L’azione, costruita con riflessi, sensibilità e con la consueta caparbietà del tennista serbo, ha mandato in visibilio il pubblico inglese, che ha tributato al fuoriclasse ormai 38enne una lunga standing ovation.

Quel gesto tecnico non ha solo alzato l’asticella dello spettacolo: ha anche segnato l’inizio del crollo psicologico di Kecmanovic, incapace da lì in poi di reagire alla pressione dell’ex numero uno del mondo. E si sa che nel tennis l’aspetto psicologico conta almeno quanto quello tecnico e fisico.

Con questo successo, Djokovic approda con sicurezza al terzo turno e continua la sua corsa verso le semifinali, in cui probabilmente si scontrerebbe con Jannik Sinner. Per il campione serbo, in palio c’è l’ottavo titolo ai Championships, dove ormai si muove da padrone di casa. La condizione fisica c’è, la testa pure. E se continua a volare anche in tuffo, per fermarlo ci vorrà la migliore versione dell’azzurro.

