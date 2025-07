Pronostico e statistiche Città di Napoli: occhio ai cavalli Mail

L’ippica italiana torna protagonista con il Gran Premio Città di Napoli, un evento che ogni anno richiama l’attenzione di appassionati e scommettitori. Dopo la sorprendente vittoria di Dakovo Mail a Cesena, le aspettative per la tappa partenopea sono altissime, complice anche l’assenza di favoriti netti e la presenza di outsider pronti a ribaltare i pronostici. Il fascino delle corse dei tre anni e della divisione femminile promette spettacolo e nuove emozioni sia in pista che nelle analisi statistiche pre-gara.

Statistiche e outsider: il ruolo dei cavalli “Mail” nel Città di Napoli

Il Gran Premio Città di Napoli di quest’anno si presenta come una delle edizioni più incerte degli ultimi anni. Analizzando i protagonisti in pista, emergono alcuni dati significativi:

Assenza di Ginostrabliggi e Golden Gio , leader della generazione, che apre la lotta a nuovi pretendenti.

e , leader della generazione, che apre la lotta a nuovi pretendenti. Galileo Ferm si distingue per regolarità e doti da fondista, ma dovrà superare la sfortuna del numero di partenza 7.

si distingue per regolarità e doti da fondista, ma dovrà superare la sfortuna del numero di partenza 7. Il team di Alessandro Gocciadoro schiera ben quattro cavalli, tra cui Golden Boy (numero 6), considerato tra i papabili vincitori.

schiera ben quattro cavalli, tra cui (numero 6), considerato tra i papabili vincitori. La femmina Geiles Leben Home, con il numero 8, tenterà il colpo di scena nella fase finale della gara.

Tra gli outsider, particolare attenzione meritano i cavalli “Mail“: dopo il successo a sorpresa di Dakovo Mail, anche Giacomo Mail e Gandhi Mail proveranno a sfruttare la loro posizione di partenza favorevole e la recente forma positiva, soprattutto Giacomo Mail che vanta cinque vittorie e un secondo posto negli ultimi tre mesi. Nella divisione femminile, Gloria Italia, Gioconda Jet e Glory Winner partono tutte dalla seconda fila, elemento che può aumentare la competitività e l’imprevedibilità della corsa.

Il Gran Premio Città di Napoli si conferma dunque come teatro di sfide avvincenti e di pronostici difficili. L’assenza di un netto favorito, le prestazioni recenti degli outsider e la variabilità tattica delle corse rendono l’evento particolarmente interessante per gli amanti delle scommesse ippiche. Le quote attualmente proposte dai bookmaker riflettono questa incertezza: valori piuttosto equilibrati tra i principali concorrenti, con un’attenzione crescente verso i “Mail” grazie anche al recente exploit di Dakovo Mail. Nella divisione femminile, la lotta tra Giorgia del Ronco, Giava Wise L, Gloria Italia e Gioconda Jet promette colpi di scena fino all’arrivo.

Per restare sempre aggiornato sulle analisi dettagliate e sui pronostici delle corse più importanti, continua a seguire le nostre rubriche e scopri tutte le novità dell’ippica italiana!