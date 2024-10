Calcio. Champions League, Inter-Stella Rossa: le probabili formazioni – Ritrovata la vittoria in campionato, l’Inter punta a confermarsi anche in Champions League. Dopo un ottimo esordio in casa del Manchester City, i nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, faranno il loro debutto stagionale nella massima competizione europea al San Siro. A sfidarli sarà la Stella Rossa di Vladan Milojević, attualmente in testa al campionato serbo.

Per seguire il match tra Inter e Stella Rossa, la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW, con la possibilità di vederla in streaming su Sky Go e NOW TV. Inoltre, sarà disponibile una live testuale su TuttoMercatoWeb. (Continua a leggere dopo le foto)

Come arriverà l’Inter

Il tecnico Simone Inzaghi apporta diverse modifiche rispetto all’undici iniziale schierato contro l’Udinese. Restano assenti Barella e Buchanan, insieme ai fuori lista Correa e Palacios. In attacco, si presenta una coppia inedita con l’esordio stagionale da titolare di Arnautovic, affiancato da Taremi. A centrocampo, Frattesi osserverà un turno di riposo, mentre Zielinski e Mkhitaryan partiranno titolari, con Calhanoglu favorito su Asllani per la regia. Dumfries tornerà a ricoprire il ruolo di terzino destro, mentre Carlos Augusto è atteso a sinistra per far rifiatare Dimarco. In porta, Sommer sarà titolare, mentre Acerbi riposerà e lascerà spazio a De Vrij, che sarà affiancato da Pavard e Bastoni nella difesa.

