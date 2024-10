Champions League, Bayer Leverkusen-Milan: le probabili formazioni

Bayer Leverkusen-Milan probabili formazioni del match di Champions League di stasera. I rossoneri sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva, ma questa sera saranno concentrati sul primo successo nell’edizione 2024/2025 della massima competizione europea. La squadra di Fonseca affronterà il Bayer Leverkusen nella seconda giornata della fase a gironi, in trasferta contro i campioni di Germania in carica. (Continua dopo la foto)

«𝑷𝒆𝒓 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒆𝒓𝒆 𝒅𝒐𝒗𝒓𝒆𝒎𝒐 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒕𝒕𝒊» 🎙️



Così Paulo #Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Milan 🔴⚫



🗣️ "Quando si parla di squadre italiane in Europa si parla di difesa e contropiede, io con il tempo vorrei avere un altro… pic.twitter.com/RJWp6xdf1a — MilanPress.it (@MilanPress_it) September 30, 2024

Il Bayer ha iniziato alla grande la sua campagna europea, travolgendo il Feyenoord 0-4 al De Kuip, ottenendo i primi tre punti nel torneo. Un esordio decisamente migliore rispetto a quello del Milan, sconfitto per 1-3 in casa contro il Liverpool. In Bundesliga, il Bayer ha ottenuto un prezioso pareggio nell’ultimo weekend, bloccando il Bayern Monaco sull’1-1 all’Allianz Arena, dimostrando una solidità che Xabi Alonso spera di replicare anche in Champions. Il Milan è determinato a cancellare l’amarezza della sconfitta contro il Liverpool e conquistare i primi punti in questa edizione della Champions League, ma dovrà affrontare una squadra solida e in forma come il Bayer Leverkusen.

Per la sfida di questa sera, Alonso dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-4-2-1: Hradecky tra i pali, difesa a tre con Hincapié, Tah e Tapsoba, mentre il centrocampo vedrà Andrich e Xhaka in mezzo, affiancati da Grimaldo e Frimpong sulle corsie esterne. Sulla trequarti spazio a Wirtz e Terrier, pronti a supportare l’unica punta, Boniface.

Dal lato rossonero, il tecnico Paulo Fonseca manterrà l’ormai quasi collaudato 4-2-3-1. In porta ci sarà Maignan, mentre in difesa Pavlovic sostituirà Tomori accanto a Gabbia, con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni. In mediana agiranno Fofana e Reijnders, con Loftus-Cheek a fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Sulle ali spazio a Pulisic e Leao, mentre in avanti sarà Tammy Abraham a guidare l’attacco, con Morata che inizierà dalla panchina.

Leggi anche: