Champions League, Bayer Leverkusen-Milan: Fonseca alla ricerca di conferme

Domani, martedì 1 ottobre, alle ore 21:00, si disputerà il match Bayer Leverkusen-Milan, partita della seconda giornata della Fase campionato della Champions League 24/25, e Paolo Fonseca, allenatore del diavolo, intende dare continuare sulla scia della vittoria, dopo l’exploit con l’Inter e la vittoria con il Lecce. I tedeschi di Xabi Alonso, campioni in carica di Germania, sono attualmente a -3 dalla vetta in campionato occupata dal Bayern Monaco di Kompany, sabato fermato sull’1-1 in casa.

Champions League, Bayer Leverkusen-Milan

In Serie A, il Milan ha segnato ben 14 gol in 6 partite, mentre nelle ultime tre la squadra ha subito una sola rete. Motivo per il quale al BayArena Fonseca ha intenzione di usare lo stesso schema tattico. Wirtz e compagni metteranno a dura prova il nuovo impianto offensivo che dovrebbe essere confermato in toto dal 1′: il 4-2-4 offensivo guidato da Morata e Abraham subirà un vero e proprio stress test. Da capire come reggerà difensivamente, anche se i numeri sembrano sorridere su tale fronte. (continua dopo la foto)

La possibile formazione

In attacco quindi, ancora spazio per la coppia Morata – Abraham. Ancora da confermare, però, a causa delle condizioni fisiche dello spagnolo, alle prese con una borsite al ginocchio. L’ex attaccante della Juventus sarà in campo alla BayArena, nella partita che per i rossoneri rappresenterà una sorta di riscatto dopo la magra figura fatta all’esordio contro il Liverpool? La risposta dopo il test odierno. Tra i pali ci sarà come sempre Mike Maignan, a destra dovrebbe tornare Davide Calabri e a sinistra Theo Hernandez. Centrali Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Centrocampo Yousdouf Fofana e Tijjani Rejnders interni con Christian Pulisic e Rafael Leao larghi sugli esterni. Il piano B prevede l’inserimento di Ruben Loftus-Cheek. Il Milan spera di abbattere la difesa del Bayer Leverkusen che ha già incassato 10 gol in Bundesliga.

Fonseca dovrà ragionare anche in vista della trasferta di domenica a Firenze.