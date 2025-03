Home | Calendario sportivo marzo 2025: tutti gli eventi da non perdere

Marzo è un mese molto ricco per gli appassionati di sport: molti campionati entrano nel vivo, alcune discipline cominciano e altre vedono svolgersi alcuni dei loro eventi topici. Ecco dunque una panoramica degli eventi più importanti del mese, dal calcio alla Formula 1, passando per la Champions League e i motori.

Calcio: gli eventi principali

Il calcio di marzo significa soprattutto una cosa: la Champions League entra nel vivo. Dopo la lunga fase a girone unico, finalmente siamo arrivati agli ottavi di finale della competizione europea più prestigiosa. L’andata si terrà tra il 4 e il 5 marzo, e vedrà i seguenti scontri (la prima squadra è quella che gioca in casa):

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions è previsto invece la settimana seguente, tra l’11 e il 12 marzo.

Passiamo ora agli spareggi nella UEFA Nations League, la grande competizione amichevole per nazionali: questi si terranno tra il 20 e il 31 marzo, e servono a determinare le squadre che parteciperanno alle diverse leghe della prossima edizione, tra promossi e retrocessi.

Spareggi Lega A/B . L’andata è fissata il 20 marzo 2025 e vede contrapporsi Turchia – Ungheria (18:00), Ucraina – BeOlgio (21:00), Austria – Serbia (21:00) e Grecia – Scozia (21:00). Il ritorno è previsto per il 23 marzo.

. L’andata è fissata il 20 marzo 2025 e vede contrapporsi Turchia – Ungheria (18:00), Ucraina – BeOlgio (21:00), Austria – Serbia (21:00) e Grecia – Scozia (21:00). Il ritorno è previsto per il 23 marzo. Spareggi Lega B/C. L’andata è fissata il 20 marzo 2025 e vede contrapporsi Kosovo – Islanda (21:00), Bulgaria – Repubblica d’Irlanda (21:00), Armenia – Georgia (18:00), Slovacchia – Slovenia (21:00). Il ritorno è previsto per il 23 marzo.

L’andata è fissata il 20 marzo 2025 e vede contrapporsi Kosovo – Islanda (21:00), Bulgaria – Repubblica d’Irlanda (21:00), Armenia – Georgia (18:00), Slovacchia – Slovenia (21:00). Il ritorno è previsto per il 23 marzo. Spareggi Lega C/D. L’andata è fissata il 26 marzo 2026, con Gibilterra – Lettonia (18:00) e Malta – Lussemburgo (18:00)

Ma è tempo anche per la parte più intrigante della Nations League, ossia i quarti di finale della Lega 4, con le 8 migliori squadre della competizione che si affronteranno per l’andata il 20 marzo alle 20.45:

Olanda – Spagna

Croazia – Francia

Danimarca – Portogallo

Italia – Germania

Il ritorno è previsto per il 23 marzo.

Riparte la Formula 1

Marzo è anche il mese in cui riparte la Formula 1, il massimo campionato al mondo di monoposto ad alta velocità. Il weekend da segnare sul calendario quello del 14-16 marzo: si tratta del Gran Premio d’Australia che si corre all’Albert Park. Questo tracciato cittadino è stato rinnovato a partire dal 2021, e oggi è una pista molto veloce ed apprezzata dagli appassionati. Gli occhi saranno tutti sul 4 volte campione in carica Max Verstappen e su Lewis Hamilton, attesissimo alla sua prima in casacca Ferrari.

Ciclismo, tra Strade Bianche e Milano-Sanremo

Gli appassionati di ciclismo troveranno due grandi eventi in questo mese. L’8 marzo si terrà Strade Bianche, competizione senese che dal 2017 fa parte del prestigioso UCI World Tour. Il 22 invece è la volta della storica Milano-Sanremo: la Classicissima di Primavera, evento molto amato nel nostro paese, partirà da Pavia per raggiungere Via Roma, a Sanremo, dopo quasi 300 chilometri.

Il Sei Nazioni, l’apice del rugby

Il Sei Nazioni è il pinnacolo del rugby del Vecchio Continente: si tratta di uno dei tornei più seguiti di questo sport, e si tiene a cadenza annuale. Nato in origine come Home Nations Championship, era una competizione riguardante solo il Regno Unito: partecipavano, infatti, Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia. All’inizio del Novecento viene invitata anche la Francia, e dal 2000 partecipa anche l’Italia: ad oggi, le 4 squadre fondatrici e le 2 aggiunte sono le uniche partecipanti.

Marzo è un mese cruciale per il Sei Nazioni: si terranno infatti la 4° e la 5° giornata, le due conclusive del girone unico, con l’Italia giocherà contro l’Inghilterra (il 9 marzo alle 16.00) e contro l’Irlanda (il 15 marzo alle 15.15); quest’ultima si giocherà in casa, allo Stadio Olimpico.

Leggi anche