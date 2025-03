Strade Bianche 2025: quando inizia e chi sono i favoriti

Nella giornata dell’8 marzo l’Italia, in particolar modo Siena, torna ad essere il centro del ciclismo. In questa data si terrà infatti Strade Bianche, che da quasi 20 anni occupa un posto di prestigio nel calendario di questa disciplina e che dal 2017 ha assunto ancora più rilevanza, venendo integrata nel prestigioso circuito UCI World Tour. Da quest’anno, inoltre, c’è una novità gustosa per gli appassionati: il percorso prevede 10 km in più di sterrato, rendendo la competizione ancora più avvincente. Ma andiamo con ordine.

Strade Bianche 2025: il percorso

“La Classica del Nord più a Sud d’Europa“, così come è nota la corsa senese, prevede per la competizione maschile un percorso di 213 km, 2 in meno rispetto allo scorso anno: come anticipato, però, sono molti di più i km da percorrere sullo sterrato. Si passa infatti dai 71,5 km del 2024 agli 81,7 km di quest’anno, suddivisi in 16 settori. La principale novità consiste nell’ingresso dell’inedito percorso del settore 7 di Serravalle (9,3 km), che si prevede renderà più ostica e dinamica la fase intermedia.

Lo scenografico finale vede, in successione, il passaggio per la via Esterna di Fontebranda (dove le pendenze arrivano al 9%), la Porta di Fontebranda (dove inizia la pavimentazione lastricata) e via Santa Caterina (con la pendenza che arriva al 16% ai 500 m dall’arrivo). L’ultimissimo tratto prevede in passaggio in Via delle Terme, via Banchi di Sotto e infine l’arrivo al Campo.

Il percorso della Strade Bianche Women Elite 2025, la competizione dedicata alle donne, è lunga invece, è lungo 136 km, con 13 settori di sterrato: il tragitto è analogo a quello maschile per buona parte della sua durata, anche se viene tagliato il settore del Monte Sante Marie.

Strade Bianche 2025: partecipanti e favoriti

Strade Bianche è una delle competizioni ciclistiche più attese di questo periodo: saranno ben 175 gli atleti previsti, in rappresentanza di 25 squadre. Tutto gli occhi sono posati, però, su un solo uomo: Tadej Pogačar. Il campione in carica e assoluto fuoriclasse sloveno è il principale favorito e nemico pubblico numero 1 per tutti gli alti partecipanti. Lo scorso anno, Pogačar si rese protagonista di una performance già storica, scappando a 81km dal traguardo e distaccando il secondo classificato Toms Skujiņš di quasi 3 minuti. Tra gli altri nomi da tenere sotto osservazione c’è Tom Pidcock, l’inglese che vinse nel 2023 e che ad oggi sembra essere l’unico in grado di insidiare Pogačar. Pidcock arriva da diverse vittorie in questo 2025, e il suo stato di forma è senza dubbio eccellente.

Ci sono poi Maxim Van Gils (della Red Bull-Bora-Hansgrohe), che lo scorso anno arrivò 3°, e Magnus Cort (della Uno-X Mobility,) che hanno brillato rispettivamente nelle competizioni della Vuelta Andalusia e della O Gran Camiño (tre le vittorie di tappa per Cort). Sono meno favoriti rispetto a Pidcock, ma non da escludere nella corsa per frapporsi tra Pogačar e il suo terzo successo nella Strade Bianche: un risultato che, se conseguito, lo renderebbe recordman della competizione al pari di Fabian Cancellara.

Tra gli altri atleti da osservare vi segnaliamo: Valentin Madouas, Attila Valter, Ben Healy, Marc Hirschi Mathias Vacek, Davide Formolo e Lennert Van Eetvelt. Per quanto riguarda le sorprese, occhio a Clément Berthet e al 23enne Kévin Vauquelin.

Strade Bianche 2025: orario e dove vederla

Entriamo ora nel vivo della programmazione per scoprire dove vedere Strade Bianche 2025. La prima gara è la Women Elite, che anticiperà la prova uomini e avrà il via ufficioso alle 9:45. Per quanto riguarda la gara maschile, l’avvio ufficiale è previsto per le ore ore 11:25, con arrivo tra le 16:29 e le 17:02.

Ma dove si potrà vedere la diretta di Strade Bianche 2025? Ad ora, purtroppo, non risulta che la Rai abbia in programma di trasmettere la gara, anche se è previsto il consueto approfondimento nella sera di sabato 8 marzo con il meglio della giornata. Per chi vuole, giustamente, vedere l’evento in live, lo troverà sul canale Discovery+, che trasmetterà sia la competizione maschile che quella femminile. La Strade Bianche 2025, inoltre, sarà trasmessa in diretta anche su Eurosport 2: di conseguenza, potrete accedervi con il vostro abbonamento DAZN, NOW e SkyGo.