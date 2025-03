Home | Andata ottavi di finale Champions League: analisi e pronostici per le squadre in competizione

Ci siamo: al termine di un lungo girone unico di qualificazione e dopo un round di playoff che ha visto, nostro malgrado, tutte le italiane coinvolte venire eliminate, la Champions League entra nel vivo. Oggi, martedì 4 marzo, cominciano gli ottavi di finale: è tempo di lanciarsi nei pronostici e di capire quali tra le 16 squadre rimaste in gioco ha le maggiori possibilità di andare avanti nel torneo per club più prestigioso del calcio europeo.

Club Brugge vs Aston Villa

La squadra belga arriva da un’incredibile passaggio dei playoff ai danni dell’Atalanta, lanciando così un segnale a tutte le squadre ancora in gioco e soprattutto all’Aston Villa: non sottovalutateci. Dal lato opposto l’Aston Villa può vantare nomi del calibro di Asensio e di Marcus Rushford, oltre che al Dibu Martinez e soprattutto all’esperto allenatore Unai Emery, abituato come pochi a giocare sui palcoscenici europei. Quasi sicuramente sarà un match molto equilibrato, e un pareggio non è un’opzione da escludere: se invece cercate un vincitore secco, è probabile che questo sia l’Aston Villa, ma non date niente per scontato.

Real Madrid vs Atletico Madrid

Giudicare un derby non è mai facile. Anche se una delle squadre sembra essere favorita, bisogna infatti tenere a mente che in questo genere di partite entrano in gioco moltissimi fattori: la storia, la rivalità cittadina, la tensione alle stelle e molto altro. Aggiungiamo poi che, in questo caso, abbiamo la squadra europea per eccellenza contro la sua nemesi più arcigna: ogni match tra Real e Atletico è uno spettacolo a sé stante, e poche squadre sono ostiche come quella guidata da Simeone. I Blancos, però, sono una miniera di talento senza eguali, e quest’abbondanza potrebbe essere troppo persino per la granitica compagine colchonera. Al netto di scivoloni causati dalla forte emotività in gioco, il Real è favorito.

PSV vs Arsenal

Forse non tutti sanno che questa partita è ormai una “classica” del calcio europeo: PSV e Arsenal, infatti, si affronteranno su un palcoscenico europeo per il terzo anno consecutivo, sebbene questa sia la prima in un ottavo di Champions. il PSV arriva forte dall’eliminazione della Juventus nella fase ai playoff: è carico, giovane e spregiudicato. Di fronte si trova però una delle migliori squadre in tutta Europa, una realtà che da diversi anni fa parlare molto bene di sé: l’Arsenal di Mikel Arteta, che nel girone di Champions si è classificato 3°. I Gunners vantano una difesa granitica, che fino ad ora ha concesso solo 3 gol nella competizione: sono i favoriti per il passaggio del turno, ma la prima partita, giocandosi in Olanda, potrebbe riservare qualche insidia.

Dortmund vs Lille

Un round molto intrigante e che potenzialmente può offrire dell’ottimo calcio: il Dortmund è in ripresa dopo una prima parte di campionato che ha sfiorato il disastro, e in Champions League è stata protagonista di una grande campagna che l’ha vista sfiorare la qualificazione diretta agli ottavi. Il Lille, al contrario, nell’ultimo mese è sembrata perdere un po’ di quello slancio e dell’entusiasmo che l’ha caratterizzata sino ad ora; è prematuro parlare di crisi, ma sono senz’altro segnali da cogliere. In aggiunta, le squadre possono vantare due tra i bomber più caldi del momento: Guirassy e David. Leggermente favorito il Dortmund, soprattutto per il fattore campo.

Feyenoord vs Inter

Passiamo alla giornata del 5 marzo. Apre le danze l’Inter, l’ultima italiana rimasta in gioco, che affronterà fuori casa il Feyenoord, autore dell’eliminazione del Milan. Entrambi i team arrivano alla sfida in un momento complessivamente positivo, con gli olandesi imbattuti nelle ultime sei partite e i nerazzurri ancora al primo posto in serie A. Come in altri contesti, l’Inter è data per favorita alla passaggio del turno, ma attenzione a prendere sottogamba il Feyenoord, che non è arrivato qui per caso.

Benfica vs Barcellona

Uno dei round più equilibrati. Benfica e Barcellona sono pronte a dare vita ad una sfida dall’esito incerto e decisamente interessante. Da un lato abbiamo la squadra di Lage, reduce da ben quattro successi consecutivi in campionato e in lotta con lo Sporting per lo scudetto: i portoghesi sono quindi attenti e preparati su tutti i fronti. Dall’altro lato c’è il team guidato da Flick, che arriva a questo incontro con un bottino di 6 vittorie e il comando della Liga. I pronostici ad ora danno il Barça favorito.

PSG vs Liverpool

Il big match di questo round. Il PSG è in eccellente forma, reduce da un 7-0 rifilato al Brest nel ritorno dei playoff e saldamente al comando della Ligue 1 grazie anche al contributo di un ritrovato Dembelé.

Il Liverpool non è da meno, e anzi si configura al momento come la miglior squadra in tutta Europa, in corsa per vincere tutto, dalla Premier League alla Champions. I Reds sono ovviamente favoriti, non solo per la gara e per il passaggio del turno, ma anche per il trionfo nella competizione. Attenzione, però, perché il Parco dei Principi si è spesso rivelato insidioso per moltissime compagini passate di qui.

Bayern Monaco vs Bayer Leverkusen

Conclude la giornata un match tutto tedesco che vede affrontarsi, tra l’altro, la prima e la seconda squadra in classifica nella Bundesliga. Il Bayern Monaco di Kompany è attualmente in vetta al campionato tedesco e si presenta all’appuntamento europeo con 9 risultati utili consecutivi. La striscia del Leverkusen è similmente impressionante, con 5 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 8 partite, e la squadra punta ad un risultato storico: i primi quarti di finale della Champions da vent’anni. Bayern leggermente favorito, dunque, ma che deve assolutamente disputare una partita perfetta per evitare di subire l’upset degli uomini di Xabi Alonso.