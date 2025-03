Pronostici Champions League: Borussia Dortmund-Lilla

Borussia Dortmund e Lilla si preparano a sfidarsi in un incontro cruciale di Champions League, una competizione che ha visto entrambe le squadre protagoniste in stagioni precedenti. Con le formazioni pronte a scendere in campo all’Iduna Signal Park di Dortmund, entrambe le squadre cercheranno di avanzare ulteriormente nel torneo, con occhi puntati su una prestazione che possa garantire loro il passaggio del turno.

Statistiche e analisi pre-partita

Il Borussia Dortmund arriva all’incontro con il vento in poppa, forte di due vittorie consecutive in campionato. La squadra tedesca, guidata da Niko Kovac, ha segnato otto gol senza subirne nei recenti incontri, mostrando una solidità difensiva ritrovata. In attacco, il supporto di Guirassy rimane cruciale per i gialloneri, che puntano a sfruttare il vantaggio casalingo.

Ultimo incontro: Borussia Dortmund 0-0 Lilla

0-0 Luogo: Iduna Signal Park , Dortmund

, Data: martedì 4 marzo 2025

Ora: 21:00

Il Lilla, allenato da Bruno Genesio, arriva all’incontro dopo una sconfitta contro il PSG, ma si è dimostrato competitivo in Champions, superando la fase a gironi. Il talento di David è stato una risorsa fondamentale per il team francese, che spera di invertire la tendenza negativa in trasferta.

Le quote attuali vedono il Borussia Dortmund favorito per la vittoria, con quote che variano da 1.67 a 1.73. Il pareggio è quotato tra 3.80 e 4.10, mentre un successo del Lilla è meno probabile, con quote tra 4.60 e 4.95.

Nelle precedenti due sfide, le squadre hanno sempre pareggiato, rendendo questo incontro ulteriormente interessante per gli appassionati di calcio e scommesse.

Le formazioni previste per l’incontro vedono il Borussia Dortmund schierato con un 4-2-3-1, mentre il Lilla dovrebbe adottare un 4-4-2.

Borussia Dortmund Lilla Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Groß; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy. Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro Ribeiro, Gudmundsson; Mukau, Bouaddi, André, Haraldsson; David, Akpom.

In sintesi, il Borussia Dortmund appare favorito contro il Lilla, ma le sorprese in Champions League non mancano mai. Le quote attuali favoriscono i padroni di casa, ma il Lilla spera di ribaltare le aspettative.

