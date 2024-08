Home | Scambio Abraham-Saelemaekers, contatti continui tra Roma e Milan: cosa manca per chiudere

Calciomercato Serie A. Ultimi giorni di mercato e ultimi colpi da definire. Roma e Milan sono al lavoro per chiudere lo scambio Abraham–Saelemaekers. Contatti continui tra i due club, ma manca ancora qualche dettaglio per chiudere la trattativa. (Continua…)

Leggi anche: Calciomercato, Federico Chiesa parte per Liverpool e saluta la Juve

Leggi anche: Calciomercato Napoli, l’Al-Ahli offre 120 milioni a Osimhen: la società tratta

Calciomercato Serie A, si lavora allo scambio Abraham-Saelemaekers

Roma e Milan sono al lavoro per chiudere lo scambio che vede coinvolti l’attaccante Tammy Abraham e l’esterno Alexis Saelemaekers. La trattativa va avanti già da un po’ di tempo, ma nelle prossime ore potrebbe intensificarsi vista la chiusura imminente del calciomercato.

I rossoneri, oltre a cedere Saelemaekers alla Roma, dovrebbero versare circa 7 milioni di euro nelle casse dei giallorossi per arrivare all’attaccante che piace a Fonseca. Prima, però, il Milan deve trovare una soluzione per Luka Jovic. Al momento, però, non pare ci siano squadre interessate all’attaccante serbo.