Osimhen Al-Ahli, un matrimonio che si potrebbe fare a breve. Nel giorno in cui Lukaku ha svolto le visite mediche con il Napoli, il club azzurro è impegnato intensamente a finalizzare la cessione di Osimhen prima della chiusura del mercato. L’attaccante nigeriano, che preferirebbe rimanere in Europa, avrebbe però ammorbidito la sua posizione riguardo all’Al Ahli. La società araba, seriamente interessata, ha avviato trattative con il suo entourage, mettendo sul piatto per il calciatore un’offerta di 30 milioni di euro a stagione per quattro anni: una cifra significativa che potrebbe farlo vacillare, nonostante lui abbia detto “no” ad una prima offerta più bassa.

Il Chelsea resta in corsa, anche se non sembra disposto a investire una somma così elevata, mentre il PSG appare ormai più distante. L’Al Ahli, che ha già pronti 65 milioni di euro per il Napoli, intende negoziare direttamente con De Laurentiis solo dopo aver raggiunto un accordo definitivo con l’attaccante. Il club partenopeo, pur essendosi già mostrato disposto a ridurre la richiesta rispetto alla clausola di 120 milioni di euro, mira comunque a incassare non meno di 80 milioni di euro. Queste sono ore decisive: la scelta di Osimhen, che sta progressivamente considerando il trasferimento nel campionato saudita, sarà determinante.