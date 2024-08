Home | Osimhen dice no all’Al-Ahli, l’agente: “Ha ancora tanto da dire in Europa”

Colpo di scena, Osimhen dice no all’Al-Ahli, l’agente: “Ha ancora tanto da dire in Europa”. Diventa sempre più complicata per il Napoli la cessione di Victor Osimhen. Il club saudita dell’Al-Ahli si era presentato dal Napoli con un’offerta di circa 70 milioni per il cartellino dell’attaccante nigeriano, accettata dal club di De Laurentiis. Mancava dunque il sì del calciatore, che da fonti a lui vicine stava “riflettendo” sull’importante opportunità. Ma nel corso attorno a mezzogiorno è arrivata la doccia fredda per bocca dell’agente di Osimhen, Roberto Calenda.

🇮🇹 Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club.

Come ho già detto non è un pacco… — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) August 26, 2024

Per il suo agente il bomber nigeriano non è intenzionato a trasferirsi in Saudi Pro League. Ecco perché Calenda su twitter ha diffuso questo comunicato. “Osimhen – scrive Calenda – è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio”.