Federico Chiesa al Liverpool, è fatta. La Juventus e il club inglese non hanno ancora annunciato l’intesa, ma l’esterno della Nazionale italiana si è imbarcato nel pomeriggio, direzione Liverpool, dall’aeroporto di Torino Caselle e contestualmente ha salutato i bianconeri conversando con i cronisti sportivi presenti in aeroporto.

“Sono felicissimo e pronto per questa nuova avventura, ci tengo a mandare un saluto ai tifosi della Juventus”, ha dichiarato il calciatore classe ’97 che firmerà coi reds un contratto di durata quadriennale. “Grazie per l’affetto, per questi anni, veramente li porterò nel cuore. Grazie alla Juventus”, ha poi aggiunto Chiesa in un altro passaggio. “Ti dispiace lasciare così la Juventus? Dispiace, ma sono felice per questa nuova avventura, davvero. Non vediamo l’ora io e la mia famiglia”.

🔴🛬 Federico Chiesa has landed in Liverpool and he’s set for first part of medical today.



Juventus and Liverpool already prepared all docs for €15m package deal to be signed in 24h. pic.twitter.com/R0b5Eb0XX0