Juve-Liverpool, contatto per Chiesa: la partenza dell’azzurro, poi Sancho

Calcio. Juve-Liverpool. Federico Chiesa è pronto a partire con la valigia in mano, ma dovrà attendere fino all’ultimo momento per conoscere la sua destinazione finale. In queste ore, il Barcellona deve decidere se liberare un posto in squadra per accogliere il giocatore, in conformità con le normative della Liga, o se rinunciare a questa possibilità. Sembra che i blaugrana stiano incontrando difficoltà nella gestione delle loro liste e, per questo motivo, l’agente del giocatore, Ramadani, e il direttore sportivo Giuntoli hanno avuto un incontro a cena per esplorare un’altra opzione. Questa alternativa potrebbe essere il Liverpool. (Continua a leggere dopo le foto)

Juve-Liverpool, primo contatto per Chiesa

Il Liverpool e la Juventus hanno avviato i primi contatti per un’operazione che prevede circa 15 milioni di euro più 5 milioni per lo stipendio del giocatore. Gli inglesi sono molto interessati e, sebbene Federico Chiesa avrebbe accettato con entusiasmo un trasferimento al Barcellona, è comunque attratto anche dalla possibilità di una nuova avventura in Premier League. È probabile che la sua partenza dalla Continassa sia prossima, se non già avvenuta, considerando che ieri l’ex giocatore della Fiorentina non era presente al centro di allenamento della Juventus. Un suo trasferimento, eventualmente accompagnato da quello di Kostic, potrebbe aprire la strada all’arrivo di un nuovo giocatore.

