Calciomercato Milan, Adli passa alla Fiorentina: i dettagli dell’accordo

Calcio. Calciomercato Milan. Yacine Adli è pronto a vestire la maglia della Fiorentina. Nella notte è arrivato il via libera del centrocampista franco-algerino, dopo che Milan e Fiorentina avevano già trovato un’intesa di massima. L’operazione si concretizza con la formula del prestito con diritto di riscatto, come riportato da L’Equipe, per una cifra complessiva che dovrebbe superare i 10 milioni di euro.

Dopo aver valutato anche l’opzione Marsiglia, il 24enne ha scelto di unirsi alla squadra di Palladino. Un rinforzo importante per i viola, che nelle prime tre partite stagionali hanno ottenuto solo pareggi, finendo già al centro di critiche. Il Milan, dal canto suo, prosegue il processo di sfoltimento della rosa, dopo le recenti partenze di Kalulu e Pobega. (Continua a leggere dopo le foto)

Calciomercato Milan, Adli ha detto sì alla Fiorentina

Calciomercato Milan. Yacine Adli, arrivato dal Bordeaux nel 2022 come mezz’ala, ha maturato esperienza nel ruolo di regista nelle ultime stagioni, grazie alla sua buona visione di gioco, anche se la sua velocità è stata messa in discussione in diverse occasioni. Presto il giovane centrocampista classe 2000 sarà sottoposto alle visite mediche di rito, e per lui è già pronto un contratto fino al 2028, con l’opzione per un’ulteriore stagione.